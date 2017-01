0

Elisa C. Martín invitada especial en el Concierto 20 Aniversario de Dark Moor en Madrid.

DARK MOOR contará para la ocasión con una invitada my especial, Elisa C Martin vocalista en la primera etapa de la banda donde se grabaron álbumes tan importantes como The Hall of the olden Dreams y The Gates of Oblivion entre otros trabajos.

Una gran oportunidad de volver a verlos juntos en directo.