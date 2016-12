El 21 de abril tendremos a DUNKELMIND y DUNEDAIN en Madrid

0

El próximo 21 de abril tenemos un concierto especial en Madrid como es la presentación del nuevo disco de DÜNEDAIN, “Pandemonium”. Editado a mediados de octubre, con excelente aceptación desde el principio, ya merece ser presentado a lo grande en la capital. Una de nuestras formaciones de heavy/power más importantes de los últimos años, renacidos sin duda en esta nueva etapa de su carrera y con muchas ganas de volver a comerse los escenarios y todo lo que se les ponga por delante tras unos meses reforzándose y preparándose para la batalla tras los muros de su castillo.

La cita será en abril y hay muchas cosas interesantes que destacar del concierto. Por lo pronto, tenemos nueva formación con Carlos Sanz al frente como vocalista, el bajista Izko más que asentado y los eternos guerreros, Tony (guitarra y segundas voces), Mariano (guitarra) y Miguel Arias (batería), que se mantienen desde los comienzos del grupo allá por 1996, con las pilas muy cargadas. Además, los de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) prometen un show especial con invitados, sorpresas (que se irán desvelando más adelante), un repertorio extendido y el extra de magia, importancia e intensidad que siempre supone presentarse en Madrid.

Aquí tenemos todos los datos del concierto:

DUNEDAIN+DUNKELMIND / Sala Lemon Live / Viernes 21 de Abril 2017

Entradas anticipadas: 15 euros (+2 euros de gastos) / Entradas en Taquilla: 18 euros

Puntos de venta online: Notikumi / Puntos de venta físicos: Bar On Rock (Avda. Ciudad de Barcelona, 5, junto a la estación de Atocha Renfe), Pub Rebel Yell (C/Gaztambide 26, bajos de Argüelles), Tienda de discos Potencial Hardcore (Calle Lozano 15, Puente de Vallecas) y tienda de discos Escridiscos (Calle Navas de Tolosa, 4)

Entrada permitida a menores (hasta 16 años acompañados de un adulto). Menores de 10 años entrada gratuita, y menores entre 10 y 14 años con entrada a mitad de precio (mirar promoción en Notikumi)

Recordemos que el último show de DÜNEDAIN en Madrid, en una abarrotada sala Shoko, fue a finales de 2014, así que hay muchas ganas por parte de banda y público de retornar en directo a la capital y presentar tanto los nuevos temas de “Pandemonium” como los clásicos de su ya larga carrera (casi 15 años hace ya desde que se editó su primera maqueta, ¡casi nada!). Así, no faltarán desde sus nuevos himnos como “Valor y fuerza”, “Bola de cristal” o “Tu sueño”, hasta por supuesto sus clásicos como “Por mi libertad”, “Corazón de invierno”, “Por los siglos de los siglos”, Fiel a mi libertad”, “1000 golpes” o “Buscando el norte”.

Esto es lo que comentaban en Redhardnheavy.com sobre su reciente nuevo disco:

(…) En esta ocasión no me cabe duda: Sin matices, sin soluciones acertadas a medias, no se le puede reprochar nada a la banda. “Pandemonium” es un ejercicio de estilo, elegancia y buen hacer metalero, que mezcla de forma inteligente melodía con rapidez, rabia, dulzura y modernidad. Además, Carlos Sanz es ya el presente de una decisión acertada, el paso atrás en las voces en pos del avance del grupo. La cosa ha salido bien… ¡y de qué manera!… No os perdáis este trabajo pues no va salir otro igual este año. No os perdáis a DÜNEDAIN (…)

6 discos han grabado desde que comenzaron, además de varios singles/Ep´s, giras por todo el país, colaboraciones especiales como aquel “Unidos por el metal” de 2010 (junto a ZENOBIA) y muchos conciertos, anécdotas, experiencias y canciones que el 21 de abril volverán a suponer un siguiente punto de inflexión en la carrera de la banda, además de un nuevo paso adelante. “Mágica” se editó en 2012, el single “1000 golpes” en 2013, y ahora es el momento de liberar el “Pandemonium”, que la banda tiene muchas ganas de demostrar en vivo que están en el mejor momento de su carrera… Y nosotros, en Madrid, tendremos el placer de comprobarlo en pocos meses.

En próxima actualización os ofrecemos biografía completa de la banda y mucha más información al respecto, pero mientras tanto os dejamos para que vayáis repasando la discografía de DÜNEDAIN hasta ahora y la formación actual al completo… además de información sobre DÜNKELMIND, que abrirán el concierto y esa noche tan especial en la capital.

Discografía de DÜNEDAIN:



“Demo” (maqueta 2002)

“Dünedain (2004)

“La luz de mi oscuridad (2007)

“Buscando el Norte I (2009)

“Buscando el Norte II: La tierra de los sueños” (2009)

“Unidos por el metal” (Split compartido con ZENOBIA)

“Mágica” (2012)

“1000 golpes” (single 2013)

“Melancolía” (single 2014)

“Pandemonium” (2016)

Formación actual de DÜNEDAIN: