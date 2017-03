EDGUY – Celebra su 25 Aniversario con »Monuments« y una gira con sus éxitos!

En febrero de 1992, un grupo de niños alemanes salió del medio de la nada y fundó una banda que conquistaría los corazones de toda una nueva generación de fans alrededor del mundo!

Hoy, 25 años más tarde, los miembros fundadores Tobias Sammet (AVANTASIA) y los dos guitarristas Jens Ludwig y Dirk Sauer, así como Tobias “Eggi” Exxel (bajo) y Felix Bohnke (batería), que se unió a la banda hace 20 años, pueden Mirar hacia atrás en su exitosa carrera a espectáculos en más de 40 países, incontables tours en Asia, Australia y América, diez álbumes de estudio y las entradas de las 10 mejores cartas de todo el mundo.

Para celebrar una carrera tan excepcional con sus fans, EDGUY volverá a la carretera. Y mientras que el programa en vivo sólo contendrá el mejor material de toda su carrera, el nuevo lanzamiento no será solo un álbum de ‘Greatest Hits’ que se esperaría para acompañar tal gira: El paquete de 2 CD / DVD »Monumentos« ( Lanzamiento: 14 de julio) incluirá material nuevo, sus mejores temas de los últimos 25 años y viejas rarezas que nunca antes habían sido publicadas. Además, el DVD incluye un espectáculo completo de su gira “Hellfire Club” en 2004, así como la colección completa de sus videoclips. La edición limitada incluirá un extenso libro de mesa de café que contiene material de toda la historia de EDGUY!

El líder Tobias Sammet declara: “Mientras recogíamos todo este material fotográfico juntos, una vez más nos dimos cuenta de cuán orgullosos estamos de lo que hemos creado. Probablemente no haya muchos músicos que tengan la suerte de poder mirar hacia atrás en una historia de banda de 25 años al final de sus treinta años. Y sobre todo sin cambios en los últimos 20 años! Esto es aún más increíble teniendo en cuenta que no somos de Birmingham, Nueva York o una metrópoli alemana, sino de una pequeña ciudad llamada Fulda, un lugar donde normalmente sólo saben sobre las ideas del negocio de la música por rumores. Quiero decir, como niños empezamos a tocar Edguy muestra incluso antes de que hubiéramos visitado conciertos como fans nosotros mismos! Luego comenzamos a tocar en espectáculos fuera de nuestra ciudad, luego fuera de Alemania y de repente nos vimos recorriendo regularmente en Asia, América y Australia, porque aparentemente había gente a la que le gustaba nuestra música. Y se volvieron más y más. Para nosotros, esto siempre se sentía bastante normal, el siguiente paso era todo lo que importaba. No pensamos en lo que pasó mientras las cosas estaban sucediendo …

Pero si miras hacia atrás ahora, te darás cuenta de lo afortunados que éramos! Ahora es el momento de celebrar nuestro aniversario con nuestros fans. Celebraremos nuestro cuarto de siglo con el lanzamiento de »Monuments« y LIVE en algunas ciudades seleccionadas! ¡Realizaremos una lista de mejores sets, un viaje a través de nuestro pasado, con mucho alboroto ya toda velocidad! El primer cuarto de siglo ha terminado y queremos honrar estos años con nuestros fans! ¡A los próximos 25 años!