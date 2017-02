Dragonforce se abren a nuevos retos musicales en su próximo disco de estudio

Las estrellas internacionales del metal Dragonforce, han revelado los detalles de su nuevo álbum de estudio. ‘Reaching Into Infinity’ será lanzado en earMUSIC el 19 de mayo de 2017 en CD, LP, Digital y una edición especial de CD + DVD.

La mayor parte del álbum se grabó en Fascination Street Studios, Suecia, con el productor Jens Bogren, la banda también registró algunas pistas durante su gira, utilizando los Lamerluser Studios y Dark Lane Studios de Inglaterra, así como los Evil1 Studios en Charleville-Mézières, Francia y los Shredforce One Studios, Ca, Estados Unidos.

“Estábamos volando, tocando en un festival, luego volviendo al estudio y después volviendo a tocar”, explica el bajista Frédéric Leclercq, quien también compuso la mayoría de las canciones escritas en este álbum. “Fue muy intenso y muy agotador. Obviamente toqué el bajo, pero también un montón de guitarra rítmica, eléctrica y acústica”.

Para su séptimo álbum de estudio, Dragonforce ha abierto su sonido como nunca antes, capturando su lado más feroz, desamparado y divertido con la amenaza y la melodía.

“Creo que hemos demostrado que tocar rápido era algo en lo que estábamos bien, así que esta vez quería traer aún más diversidad a nuestra música”, continúa Fred. “Es fantástico desafiarnos a nosotros mismos en lugar de quedarnos en una zona de confort, y realmente quería experimentar con la voz de Marc. ¡Creo que la gente se sorprenderá de su brutalidad! “

El primer álbum que presentará a Gee Anzalone, el nuevo batería italiano, ha establecido una actuación increíblemente impresionante para proporcionar la espina dorsal perfecta para el sonido Dargonforce, que por supuesto todavía se jacta de los locos y divertidos solos de guitarra cortesía de los guitarristas Herman Li y Sam Totman .

La banda dará a los fans un adelanto de las nuevas canciones en un escenario en vivo dentro de un exclusivo espectáculo exclusivo en Camden Town (Londres), una sala llamada Black Heart, el próximo 12 de abril.

Dice el guitarrista Sam Totman: “Esto va a ser una locura! Siempre nos gusta empezar cosas con algunos shows íntimos y este será el espectáculo pequeño que hemos hecho en Londres desde aquellas 3 semanas consecutivas en The Barfly en 2005. Va a ser una fiesta salvaje”.

“El título del álbum explica bastante lo que estamos tratando de hacer con nuestra música”, concluye Fred. “El mundo de hoy está realmente loco – hay miedo al futuro, incertidumbre… Pero el poder de la música es infinito, y puede dar fuerza y ​​esperanza a la gente “.