DOYLE (Misfits) llega esta semana a Madrid y Badalona.

DOYLE Wolfgang von Frankenstein, sentó las bases del Horror Punk por su estilo agresivo y sus poderosas guitarras. Junto a su hermano, Jerry Only, y el gran Glenn Danzig dieron forma al sonido de los MISFTIS y en su discografía cuenta con piezas seminales del Punk como ‘Walk Among Us’ o ‘Earth A.D.’, en donde se incluía el archiconocido “Die Die My Darling” (sí, el que luego versionarían Metallica).

Pero DOYLE no es sólo el guitarra clásico de MISFITS. No. Como músico ha hecho mucho más y de hecho viene a presentar nuevo disco en solitario. Después de su aclamado ‘Abominator’ llega ‘As We Die’, álbum que verá la luz bajo el sello EMP (creado por Dave Ellefson, bajista de Megadeth).

Nadie debería perderse una cita como ésta porque va a marcar historia.

23 de FEBRERO – MADRID (Lemon Music Live)

24 de FEBRERO – BADALONA (Estraperlo Club)

Anticipada: 16 € (+ gastos de gestión) // Taquilla: 20 €

Entradas a la venta en Escridiscos y Ticketea.com

Está claro que Carnaval va a ser un poco terrorífico este año.