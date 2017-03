Dos semanas y KORN y HEAVEN SHALL BURN empiezan la gira en Madrid y Barcelona. Los próximos conciertos de Korn en España tendrán lugar en Madrid (17 de marzo) y Barcelona (18 de marzo) de 2017 y que servirán para que la banda liderada por Jonathan Davis presente en directo su próximo disco The Serenity of Suffering, cuya publicación está prevista para el próximo 21 de octubre.

Los californianos y reyes indiscutibles del llamado “Nu Metal” están en plena forma y las garantías de disfrutar de un espectáculo mayúsculo están más que aseguradas.

Para estos dos esperados conciertos Korn contará con el apoyo de dos bandas de gran nivel, Heaven Shall Burn y Hell Yeah.

17 de marzo de 2017, Madrid (Barclaycard Center) + Heaven Shall Burn + Hellyeah

18 de marzo de 2018, Barcelona (Sant Jordi Club) + Heaven Shall Burn + Hellyeah

Hay entradas VIP disponibles en VIP Nation, que incluyen extras como un meet-and-greet con la banda, un pequeño set acústico y privado para los asistentes VIP antes del concierto general, una foto profesional con el grupo, etc.

Precios:

Entrada General: 49€ + gastos

M&G: 224€ + gastos