DIMMU BORGIR – Revela ‘Mourning Palace’ en directo

Como 2017 marca el año del gran retorno de los gigantes de Black Metal sinfónico noruego, DIMMU BORGIR, lanzarán su muy esperado doble-DVD “Forces Of The Northern Night” el 28 de abril.

Disponible en diferentes formatos, el lanzamiento contendrá dos rituales en directo:

Su legendario concierto en Oslo, que muestra DIMMU BORGIR en el escenario con la Orquesta de la Radio Noruega y un coro bombástico, así como toda la actuación en Wacken Open Air con casi 100 músicos en acción.

Hoy en día, los noruegos desvelan su primer video del show de Wacken – vea el himno de metal negro ‘Mourning Palace’ en directo con la Orquesta Sinfónica Nacional Checa aquí:

DIMMU BORGIR‘s »Forces Of The Northern Night« formatos:

– 2BluRay-Digibook

(Live in Oslo & documentary + Live at Wacken)

– 2DVD-Digibook

(Live in Oslo & documentary + Live at Wacken)

– 2CD-DIGI

(Live in Oslo)

– 2BD+2DVD+4CD-Earbook

(Live in Oslo BluRay, DVD & audio CDs + Live at Wacken BluRay, DVD & audio CDs)

– 2LP (black) in gatefold

(Live in Oslo)

– 2LP (white) in gatefold

(Live in Oslo)

– NB Earbook Deluxe

(Live in Oslo BluRay, DVD & audio CDs + Live at Wacken BluRay, DVD & audio CDs, incl. A1 poster + silver mirror board artwork)

Both the show in Oslo and the show at Wacken contain the following live tracks:

01. Xibir (orchestra)

02. Born Treacherous

03. Gateways

04. Dimmu Borgir (orchestra)

05. Dimmu Borgir

06. Chess With The Abyss

07. Ritualist

08. A Jewel Traced Through Coal

09. Eradication Instincts Defined (orchestra)

10. Vredesbyrd

11. Progenies Of The Great Apocalypse

12. The Serpentine Offering

13. Fear And Wonder (orchestra)

14. Kings Of The Carnival Creation

15. Puritania

16. Mourning Palace

17. Perfection Or Vanity (orchestra)