DEVIN TOWNSEND se suma al BEPROG! 2017. La mente privilegiada del prog DEVIN TOWNSEND vuelve a Be Prog! y no podemos estar más emocionados, ya que lo hace con su Show Exclusivo “OCEAN MACHINE: BIOMECH” en su 20 Aniversario.

Si bien su carrera enlaza una obra maestra tras otra, “Ocean Machine: Biomech” supone el verdadero nacimiento de Devin Townsend Project.

Un artista capaz de llenar el solito el Royal Albert Hall, que posee una mente creativa, una voz privilegiada y un talento sin igual, no puede (ni debe) pasar desapercibido para cualquier fan del rock/música actual.

‘Bastard’, la perfecta ‘Night’, ‘Funeral’ o ‘The Death of Music’ son sólo algunos temas de este icónico disco.

En palabras del propio Devin “Ocean Machine fue un trabajo de amor que nació más por la adversidad que casi por cualquier otra cosa. Estoy muy orgulloso de este disco, y tiene un gran ‘blue’ feeling para mi’

DEVIN TOWNSEND se suma al BEPROG! 2017. El festival tendrá lugar el 30 de Junio y el 1 de Julio 2017 en BARCELONA y congrega a las mejores banda de progresivo del mundo. Desde su nacimiento en 2014, el festival de Barcelona Be Prog! My Friend ha contado con invitados como Opeth, Steven Wilson, Anathema, Devin Townsend, TesseracT, The Pineapple Thief, Magma, Agent Fresco, Camel, Meshuggah, Katatonia, Riverside, Ihsahn y Alcest

Tiene lugar en la maravillosa localización al aire libre del Poble Espanyol –un impresionante museo arquitectónico- que es además uno de los puntos de mayor interés turístico de toda Barcelona. Si pasar unos días en Barcelona ya puede suponer una más que interesante experiencia, a finales de Junio y comienzo de Julio tendremos además en directo a algunas de las mejores bandas de Rock Progresivo del mundo.

El año pasado vimos a Steven Wilson y Opeth encabezar este festival.

Este año 2017 Be Prog! My Friend han anunciado a los legendarios Jethro Tull y Marillion como cabezas de cartel, junto al colectivo Noruego Ulver, Anathema, Animals As Leaders, Mike Portnoy’s Shattered Fortresss y Caligula’s Horse.