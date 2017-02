Desgranando a Devil’Spoon

Una fría mañana de invierno llegó a mi mesa el EP de la banda castellonense Devil’Spoon. Me llamó, inmediatamente, la atención su portada, realmente, fantástica. Pongo el cd y, ciertamente, encontrarse con bandas como Devil’Spoon es, cuanto menos, gratificante. Rebosantes de clasicismo, elegancia y, absolutamente, atemporales, practican un Hard Rock de escuela añeja con toques Stoner y dejes Metaleros a través de un sonido contundente. Grabado en el Estudio Rocketes con Alberto Sales.

Su EP de presentación, de título homónimo, es un deleite musical para los oídos. Como ya he mencionado, también en lo visual porque, llama la atención, sobre manera, el excelente trabajo tras la cámara realizado por Simón Planes.

El EP se abre con ‘Under An Infinite Sun’, sólido y contundente metal clásico del bueno. Sobre un riff principal duro y pesado, la estrofa va cabalgando con unas guitarras que introducen por turnos una armonía muy heavy para desembocar en un puente brillante en el que, da la sensación de estar en el estribillo, pero nada más lejos de la realidad. Cuando llegas al mismo y la voz de Collado alcanza puntos muy altos dentro de su registro, levantas el puño para corear a gritos el adictivo estribillo. Destacan los coros con terceras y quintas sobre la voz principal. Solo de guitarra largo lleno de escalas menores que dan un contraste oscuro y poderoso con una batería en forma de apisonadora brutal. A destacar la letra de la canción.

Tras el puñetazo en toda regla nos llega el tema ‘On Fire’ elegante y pegadizo al que han dedicado su primer vídeo clip. Un bajo rezumante de válvulas nos envuelve en un ritmo que nos lleva a un riff de estrofa marcado y brillante, aderezado con armónicos y la voz entrando a contra tiempo en una melodía preciosa. Llegamos al estribillo sonando a hard rock ’80, con un trabajo vocal excelente y pegadizo que volverá a incitarnos a cantar junto con una base rítmica anticipada y la guitarra principal haciendo un fraseo, verdaderamente, delicatessen. Tras el cual sacan a pasear su lado más sensual con un impás de ambientación. Solo de guitarra sencillo pero elegante acompañado por un ritmo que exige mucho groove y quizá le falta algo a la batería. En este punto, nos encontramos con una base, brillante, que hará las delicias del público en directo. Finalizando con un trabajo vocal en su punto más álgido. Bonita letra.

Acople de guitarra para introducirnos en un riff infernal, grave y contundente. Sorprendiendo al llegar a estrofa, muy rockera, en la que domina una línea de bajo eficaz. Las guitarras van introduciéndose en el tema de forma progresiva y audaz buscando diferentes sonoridades. Al llegar al puente vuelves a tener la sensación de estar en el estribillo por la armonía y color del mismo, muy ’80 nuevamente. Sin embargo, nos vuelven a pillar con una cantinela de rock que sube y baja para finalizar con el título de la canción, ‘Hard To Be Yourself’. Pasaje que va y viene y, hará que no pares de mover la cabeza. Wah wah arriba nos introduce en un primer solo de tapping, volvemos al primer riff para desembocar en el puente sobre el que se realiza un segundo solo de guitarra y, por tercera vez, regresamos al riff pero esta vez realizado, únicamente, por la base rítmica. Silencio para volver al estribillo con fuzz de guitarra incluido. Tal vez, echo en falta una mayor pegada en este momento. Finalizan el tema de forma brillante con una progresión en la que, las guitarras juegan con terceras y el bajo adorna con un bonito dibujo el hachazo final. Letra con mensaje importante.

‘Ink my Heart’ nos transporta al camino más stoner de su trabajo. De letra gamberra y cachonda, el trabajo vocal se mueve en tonos más graves donde, me da la sensación, no sentirse tan cómodo el cantante aunque sí efectivo. La línea de bajo toma la batuta para dirigirnos al mismo riff realizado por las guitarras mientras el bajo brilla por debajo con uno nuevo. Estrofa sensualmente pesada y altamente sabbathica adornada por punteos de guitarra y escalas para llegar a un estribillo que cantarás hasta la saciedad. Con la batería como eje central explota el solo de guitarra, sencillamente, excelente no por su dificultad, más bien, por su melodía. Sustentado por una base rítmica exclusiva para el solo (parece marca de la casa), brillante, con una línea de bajo muy chula. Tras el cual, los arpegios de guitarras dominan la canción sobre una base sencilla y efectiva. Doblando el estribillo final donde el trabajo vocal vuelve a sorprendernos gratamente.

De ritmo movido, rockera y letra facilona nos dirige al final del EP con ‘Satan’s Alarm Clock’, la pieza más corta de todo el plástico y abiertamente setentera por todas partes. Es el único tema donde el nombre la canción no domina el estribillo. Nos introduce una radio al ritmo inicial de la canción para llevarnos a una estrofa vertiginosa en la que, contrasta el ritmo rockero de las guitarras con una base de bajo trabajada. Sorprenden con un ritmo pesado en medio de la misma que da un contraste al tema con una melodía más melancólica. A destacar los arreglos vocales que no paran de agitarnos. Estribillo melódico. Bonito arreglo de batería y bajo para desenfundar el solo de guitarra. Melodías dobladas de guitarras para finalizar con el ritmo inicial y el off the radio. Quizás sea el tema más accesible para hacer sonar en cualquier radio.

Aplaudo a las bandas que hoy día buscan un ejercicio artístico completo, música, letra y diseño visual. Las letras transmiten y la música, no olvidemos que es lo que va primero, destaca. Atentos a esta nueva banda, DEVIL’SPOON.

Carlos A. Jiménez