Desertfest Berlin 2017: DOOM OVER LEIPZIG Presenta: DOWNFALL OF GAIA, MOTOROWL, UR

¡Nuestra alineación de 2017 aún no ha sido completamente revelada! Estamos encantados de decirles hoy que los buenos chicos de DOOM OVER LEIPZIG presentarán orgullosamente una etapa en DESERTFEST BERLIN el domingo 30 de abril, con 3 actuaciones en vivo:

DOWNFALL OF GAIA (D)

Fundada en 2008, DOWNFALL OF GAIA es una pared oscura, moviéndose implacablemente, envolviendo al oyente, absorbiendo su espíritu para tomar uno en el reino del potente sonido de la banda. Un sonido que se alejó a lo largo de los años, desde la punta de corteza rápida, que influyó en sus primeros trabajos, hacia un material más largo y más intenso que se hizo más masivo con elementos del black metal, doom y sludge. Lanzaron su último disco “Atrophy” a través de Metal Blade Records en noviembre de 2016, un disco sobre lo absurdo de la vida y de la existencia humana, un álbum sobre el diálogo constante entre la vida y la muerte.

MOTOROWL (D)

El joven quinteto Psychedelic Doom MOTOROWL se formó en 2014, cuando la mayoría de sus miembros de la banda ni siquiera tenían veinte años! Rápidamente desarrollaron un sonido pesado, con riffs fabulosos, grandes melodías vocales y un órgano de Hammond en la parte superior. Piense Mendigos Espirituales o Uriah Heep en un mal viaje ácido. Piensa en los años 70 inspirado, maldito pesado rock duro con un toque contemporáneo, sombrío. Creado con pura pasión y habilidades de escritura de canciones increíbles y maduras, el álbum de debut de la banda, “Om Generator” fue lanzado a través de Century Media Records en agosto de 2016 …

UR (D)

UR es una banda atmosférica Doom / Post-Metal de Dresden, Alemania, formada en 2010, que lanzó su debut en S / T en 2013. Derivando su nombre de los Aurochs – un extinto tipo de ganado salvaje conocido por sus grandes proporciones y naturaleza indisciplinada – Crean sombrías, lentas y atmosféricas formas de sonido que residen en el espectro acústico de las bajas frecuencias y grandes amplitudes. Los paisajes sonoros de tumefacción lenta, en su mayoría respetando una erupción musical, se inspiran en la mayor parte de las imágenes arquetípicas de animales olvidados, erradicados y perseguidos y desierto. Imagínese el atascamiento del pelícano con los lobos en la sala del tr …

DESERTFEST BERLIN 2017 entradas para el viernes y el domingo aún quedan, así que si quieres formar parte de esta edición del año, esta es tu última oportunidad! Agarra uno de ellos ahora mismo aquí!

Ya confirmados: DESERTFEST BERLIN: SLEEP, JOHN GARCIA & BAND (playing songs from Kyuss to Slo Burn), SAINT VITUS, BONGZILLA, SAMSARA BLUES EXPERIMENT, MARS RED SKY, WOLVES IN THE THRONE ROOM, LOWRIDER, 1000MODS, STONED JESUS, FARFLUNG, DEATH ALLEY, TOUNDRA, ECSTATIC VISION, SUMA, MAMMOTH MAMMOTH, THE COSMIC DEAD, RUBY THE HATCHET, PONTIAK, TUBER, GIÖBIA, DUEL, DESERT MOUNTAIN TRIBE, AVON, SATAN’S SATYRS, WUCAN, VENOMOUS MAXIMUS, THE WELL, GOLD, ELEPHANT TREE, BELLHOUND CHOIR, DOMKRAFT, GLITTER WIZARD, BASK, RIFF FIST, ODD COUPLE, TSCHAIKA 21/16.