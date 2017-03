DESAKATO en Madrid @ Sábado 11 Marzo

SÁBADO 11 MARZO

MADRID SALA BUT

c/ Barceló, 11

D E S A K A T O

Presentando nuevo trabajo ‘La Teoría del Fuego’

Grupo Invitado:

DESTRUYAN CIUDAD

ACCIDENTE

Puertas 20:00 H. Concierto 20:30 H.

12 euros + gastos anticipada

15 euros taquilla

Venta anticipada en:

Escridiscos · Potencial HC · Ticketea.com

DESAKATO PRESENTAN EN MADRID

‘LA TEORÍA DEL FUEGO’ · 11 MARZO

‘La Teoría del Fuego’ es el título elegido para el quinto trabajo de los asturianos Desakato. Se edita en formatodigibook e incluye CD + DVD ya que las nuevas canciones vienen con ‘Pacto de Sangre’ un documental con la historia de la banda y con imágenes del proceso de grabación del nuevo disco.

El Sábado 11 de Marzo lo presentan en directo en la Sala But de Madrid (c/ Barceló, 11). Las entradas anticipadas están disponibles a un precio de 12 euros + gastos en Escridiscos, Potencial HC y on line en Ticketea.com. En taquilla pasarán a costar 15 euros. Como grupo invitado estarán los también asturianos Destruyan Ciudad Accidente, que se encuentran presentando su nuevo EP ‘Puñal’. La apertura de puertas está marcada a las 20:00 H. y el comienzo del concierto a las 20:30 H.

‘La Teoría del Fuego’ está disponible para su descarga, escucha y venta en su página web www.desakato.es

Track-List:

01. Tiempo de cobardes

02. Animales hambrientos

03. Estigma

04. Heridas abiertas

05. Tu avalancha

06. Columnas de humo

07. Barcos en llamas

08. Pasajeros

09. Volcán

10. La hoguera

11. Fueu y solombres