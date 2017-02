Deacon Blue celebran el éxito de su disco “Believers” con un directo espectacular

Deacon Blue se enorgullece de anunciar el lanzamiento de “Live at The Glasgow Barrowlands” el 31 de marzo en Blu-ray, edición limitada 2CD / DVD, doble vinilo y digital a través del sello earMUSIC.

El año pasado, la banda lanzó su álbum más exitoso en 23 años con “Believers” y un cuarto single de este disco, “I Will and I Will not” está siendo lanzado para que coincida con la publicación de su nuevo disco en directo. “Live at The Glasgow Barrowlands” se grabó en la última noche de la gira “Believers” en este emblemático lugar (Glasgow Barrowlands) el 4 de diciembre de 2016. El espectáculo marcó un regreso emocionante al lugar donde el Deacon Blue había tocado por última vez en 1994, capturado uno de sus mejores conciertos hasta la fecha.

La grabación muestra a la banda tocando desde las canciones más queridas de su álbum debut “Raintown”, que este año celebra su 30 aniversario, hasta su aclamado último lanzamiento, “Believers”.

Esta inolvidable grabación de más de 2 horas de música, es su primer lanzamiento oficial en vivo en 10 años y la primera banda en DVD y Blu-ray.

Para Ricky Ross y sus compañeros de viaje en Deacon Blue – Lorraine McIntosh (voz), James Prime (teclados), Dougie Vipond (batería, voz) Gregor Philp (guitarra, voz) y Lewis Gordon (bajo), este disco es una celebración al legado del éxito en la venta de platino de sus discos durante los años ochenta y noventa. En los últimos años, han alcanzado un punto dulce con un proceso creativo que les ha ayudado a crecer, una vez más, en un acto contemporáneo importante cuyos nuevos discos se reproducen en la BBC Radio 2 y en otros lugares de la radio británica y que les sirve para tocar en lugares tan enormes como dispares, como el Glasgow SSE Hydro Arena, Liverpool Arena y el Castillo de Edimburgo. Sus ventas en todo el mundo son ahora más de siete millones de álbumes – incluyendo 2 álbumes número 1, cinco álbumes en el Reino Unido Top 5 y 17 singles en el Reino Unido Top 40.