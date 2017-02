DARK MOOR: Concierto 20 años con acciones solidarias, sorpresas, invitados especiales…

DARK MOOR VUELVEN A MADRID PARA CELEBRAR SUS 20 AÑOS SOBRE LOS ESCENARIOS Y PRESENTAR EL NUEVO SINGLE QUE FORMARÁ PARTE DE SU PRÓXIMO ÁLBUM DE ESTUDIO! Y “PEQUEROCKERS”, UNA BANDA COMPUESTA POR NIÑOS ALUMNOS DE MÚSICA, SERÁ EL ARTISTA INVITADO. HABRÁ UNA ZONA ACOTADA PARA MENORES Y SUS ACOMPAÑANTES Y DARK MOOR DONARÁ PARTE DE LA RECAUDACIÓN A LA ONG SAVE THE CHILDREN

Después de girar durante años alrededor del mundo cosechando un grandísimo éxito en toda Europa, Asia y América, DARK MOOR vuelven a Madrid para darnos un paseo por esos 20 años de éxitos inolvidables que nos han presentado a lo largo de su extensa carrera, y para regalarnos un adelanto de lo que será su próximo álbum. Además estarán muy bien acompañados por ilustres invitados como Cecilia Berenice Musa (Tears of Martyr). También será el primer concierto con DARK MOOR para Pablo Sancha el nuevo teclista de la banda. Además de antiguos compañeros de viaje de la banda como son Elisa C. Martín, José Garrido y Albert Maroto que no han querido perderse esta celebración.

DARK MOOR es sin duda una de las bandas referentes dentro del Symphonic Rock-Metal, y su vuelta a la capital para celebrar 2 décadas de carrera conjunta van a hacer de ésta cita una de las imprescindibles y más esperadas del 2.017.

APERTURA DE PUERTAS 20.00H

INICIO SHOW 21.00H

DARK MOOR

Enrik García – Guitarra

Alfred Romero – Voz

Dani Fernández – Bajo

Roberto Cappa – Batería

Álbumes

Shadowland (1999)

The Hall Of The Olden Dreams (2000)

The Gates Of Oblivion (2002)

Dark Moor (2003)

Beyond The Sea (2005)

Tarot (2007)

Autumnal (2009)

Ancestral Romance (2010)

Ars Musica (2013)

Project X (2015)

Fue durante la complicada crisis de principios de los 90, en 1993, cuando Dark Moor nace de la mano de su guitarrista y principal compositor Enrik García.

Será el sábado 4 de marzo cuando Dark Moor celebrarán sus 20 años de carrera en forma de concierto.

En 1999, Dark Moor consigue su primer contrato discográfico, es el momento correcto para grabar su primer álbum “Shadowland”, gracias al interés de Arise Records.

En Agosto del 2000 y tras la buena a cogida de su precedente, la banda graba su confirmación internacional “The Hall Of The Olden Dreams” en los estudios New Sin en Italia. Con este segundo álbum cosechan críticas muy positivas en la prensa especializada nacional e internacional, y editan el álbum en Japón, Corea del Sur, Rusia, Brasil, Argentina,Tailandia, Rumania, y Taiwán.

Dark Moor se coloca entonces como la primer banda española de metal en contar con distribución alrededor del mundo, y logran posicionarse como “la banda revelación del año” elegida por los lectores de la revista Heavy Rock. La gira de presentación incluye su participación en varios festivales por todo nuestro país.

En Noviembre de 2001, Dark Moor graba su tercer larga duración “The Gates Of Oblivion” que es editado en nuevos países como USA y Canada, consiguiendo un contrato con JVC Victor para la distribución del álbum en el mercado asiático. El consiguiente tour permite a la banda hacerse un hueco en festivales como el Rock Machina, ViñaRock, Nit de Reis, o Metal Christmas entre otros.

En los siguientes meses un cambio ocurre que será fundamental para el nuevo sonido de Dark Moor y para su definitivo renombre internacional. La entrada de Alfred Romero como nuevo cantante. Alfred da su personalidad y voz única, y todo el grupo viaja una vez más a Italia para grabar “Dark Moor” el cuarto larga duración de la banda.

Finalmente consiguen entrar en una gira internacional conquistando España, Bélgica y Francia con la banda holandesa After Forever. Le sigue una extensa gira en España incluyendo grandes festivales como ViñaRock.

En 2005 ve la luz su quinto álbum “Beyond The Sea” .Con este álbum Dark Moor filman su primer videoclip del single “Before The Duel” con más de un millón de visitas en Youtube.



Comienzan posteriormente su nueva gira tocando en varios festivales en España, Italia, Francia, y Suiza.

En 2007 lanzan su álbum “Tarot”, la banda pronto consigue un nuevo sello para Europa y América, Scarlet Records, también firman contrato con el sello Japonés Avalon Marquee que lo distribuye en el mercado asiático.

Por otro lado el grupo graba un nuevo videoclip para el nuevo single llamado “The Chariot”.

Después de lanzar “Tarot” reciben las mejores críticas en la historia de la banda, considerado mejor álbum del mes por MetalHammer(España),PowerPlay(UK), Metalreviews(USA),

Heavyowl( Alemania), y mejor disco del año por HeavyLaw(Francia).

La banda continua de tour por España para dar a conocer su nuevo álbum y de esta gira nace un nuevo videoclip “Wheel Of Fortune” mezclando sonido de directo con el de estudio.

Gracias al gran impacto causado por “Tarot” la banda viaja a Sudamérica por vez primera en su historia, actuando en Chile, Perú, y Brasil. Dark Moor es la primera banda Española de Metal que actúa en los escenarios Brasileños. Completan sus actuaciones en varios festivales en Francia y España.

En Agosto de 2008 vuelven a Italia con su productor Luigi Stefanini, para grabar lo que será el séptimo trabajo de la banda “Autumnal“.Siguiendo al álbum, la banda filma otro videoclip para la canción “On The Hill of Dreams”.

Con este nuevo disco, tocan de nuevo en Francia y consiguen nuevos objetivos, al tocar en Rusia y Chequia, después lo presentan en una gira por ciudades españolas.

En Noviembre del 2010 nace su nuevo trabajo “Ancestral Romance”.

Este álbum ganó muy buenas críticas a nivel mundial como el 91/100 en BURRN! la más importante revista japonesa. Seguidamente, la banda grabó un nuevo videoclip de la canción “Love from the Stone”.

El álbum también fue presentando en directo en varias ciudades de España y en festivales como Rock in Somma Festival en Milán o ViñaRock Festival entre otros.

En el 2013 es un año muy completo para la banda, lanzan su nuevo álbum, “Ars Musica” grabado nuevamente en los estudios italianos New Sin bajo la producción de Enrik García, junto con el videoclip del single

“The Road Again”.

Con “Ars Musica” obtienen las mejores ventas de toda su carrera, reciben sobresalientes críticas por parte de los medios dentro y fuera del metal, principalmente en países como Francia o Alemania, pero sobre todo en la prensa estadounidense.

En Japón se colocan en la 5ª posición de los álbumes más vendidos en la categoría de Hard Rock/Heavy Metal, quedando tan solo por detrás de Black Sabbath, Megadeth, Van Halen y Whitesnake. Además, el disco consigue entrar en los más vendidos de Amazon siendo el #1 en España y Francia, y #4 en Reino Unido.

Califican dentro de los primeros 20 en distintas categorías de la encuesta anual “Heavy Metal Championship 2013” determinada por los lectores de la revista japonesa “BURRN!” Ganando el puesto 16° a mejor vocalista, 17° mejor banda, 17° mejor bajista, y 20° como mejor álbum.

La excelente acogida del disco los lleva a efectuar una gira en México por primera vez; y al mes siguiente realizan un tour por Asia, visitando China, Taiwán, Japón, y Corea. De esta forma, Dark Moor se coloca como la primera banda española de metal/rock en tocar en China.

A su regreso a Europa, la agrupación presenta algunos de sus nuevos temas en “Los conciertos de Radio 3” para promocionar la gira europea; la emisión del show se transmitió el 17 de febrero en “La 2” de “Televisión Española”.

Continúan la gira para tocar en Rusia, España, Italia, Eslovaquia, República Checa, y Francia. Actúan en festivales como el Made of Metal, el Ripollet Rock o el Seyssuel Fest; y finalizan la gira en el festival benéfico Acordes de Rock cuya recaudación fueron destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer.

En Noviembre de 2015 lanzan su décimo album Project X.

Realizan tres videoclips bajo la dirección de la productora “El Ojo Mecánico”.

El día elegido para estrenar el primero fue el 8 de Octubre con el single “Gabriel”, que contaría con la participación del actor internacional de películas de terror Javier Botet. El 11 de Noviembre, tras el lanzamiento del álbum Project X, lanzaron el vídeo “Imperial Earth”. Un mes después se lanzó un lyric vídeo de la canción “The Existence” ilustrado por la artista gráfica Julia Roig.

El álbum recibió la aprobación de la prensa, subrayando sobre todo su audacia por explorar otros terrenos musicales con éxito. En la revista japonesa “BURRN!” logró la 7ª posición dentro de la categoría de “mejor álbum importado”, y la 15ª en “mejor edición nacional” manteniéndose tres meses consecutivos en ambos ránkings.

En los meses posteriores comienza la presentación del disco en directo con una gira de cinco fechas en México.

En Agosto de 2016 el equipo de Gimnasia Rítmica de China elige la canción de Dark Moor “Swan Lake” para representarse en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Página Oficial: www.dark-moor.com

Facebook: www.facebook.com/official.darkmoor

Twitter: https://twitter.com/DarkMoorBand

Youtube: www.youtube.com/user/theofficialdarkmoor