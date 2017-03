Cuando el rock, el blues y el soul salen de la misma voz – Shawn James de gira por nuestro país

Nacido en Chicago en el 86, cantante, compositor y multi instrumentista, Shawn James descubrió el poder del alma en la música que experimentó mientras crecía en el lado sur.

Su mezcla de Blues, Folk y Soul está llena de contrastes. Hay luz y oscuridad, furia y diversión, es terrenal y etérea mientras que sigue sonando arenosa y real.

Desde que lanzó su primer álbum en el otoño del 2012, su música ha llegado a millones de personas. Sus canciones han aparecido en CBS, HBO y más recientemente en el trailder del exitoso juego de la Playstation ‘The Last Of Us 2’.

Shawn James le otorga una pasión extrema a su música. Lo sientes en composiciones imaginativas y lo ves en sus poderosos shows en donde nunca hay la menor vacilación y en donde nada se detiene. Y lo más importante, puedes escucharlo resonar en el instrumento más poderoso de Shawn: su voz única y conmovedora que suena como si le arrancasen el corazón… y eso es algo que el oyente no olvidará nunca.

Aquí va el itinerario que hará la gira:

V 10 de Marzo Huesca – Escuela de Calor

S 11 de Marzo Bilbao – Sala Azkena

D 12 de Marzo Santander – El Almacén de Little Bobby

L 13 de Marzo León – Sala Babylon

X 15 de Marzo Madrid – Boite Live

J 16 de Marzo Orihuela – La Gramola

V 17 de Marzo Zaragoza – Rock & Blues

S 18 de Marzo Barcelona – Koitton Club