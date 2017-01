Cryptex a bordo del 70000Tons of Metal

0

En relación con su último álbum “Madeleine Effect”, el cantante y maestro Simon Moskon habla de belleza, dolor y caducidad. Especialmente en vivo, los cuatro rockeros progresivos de Cryptex comparten el increíble alcance musical de sus canciones con su público al presentar un espectáculo que sólo se puede experimentar últimamente en su gira de club más íntima en noviembre de 2015.

Y pronto lo demostrarán a gran escala: a bordo del crucero más grande del mundo de metales pesados 70000Tons Of Metal del 2 al 6 de febrero de 2017. Pero hay aún más: están nominados para el icónico Premio Cripper, un premio creado Por los aficionados para honrar al mejor artista de la travesía. En frente de 3000 metalheads a bordo de la Independence Of The Seas, Cryptex mostrará por qué la atmósfera grandiosa en sus conciertos siempre obtiene críticas entusiasta: voces polifónicas, guitarra soli delicada, y el rendimiento de rock en su mejor momento, junto con una interacción con los aficionados que Difícilmente se puede encontrar con otras bandas de hoy, hacen de cada uno de sus conciertos una experiencia especial.