CREEPER, la nueva sensación del rock británico, publica su álbum debut el 24 de marzo

Creeper, la banda británica de rock que está revolucionando la escena, publicará por fin su álbum debut el próximo 24 de marzo con Roadrunner Records. Titulado “Eternity, In Your Arms”, el álbum del sexteto de Southampton incluirá los temas con los que han sorprendido a crítica y fans: “Suzanne” -alabado por el mismísimo Elton John-,“Hidding With Boys” o “Misery“ formarán parte de los 11 cortes que darán forma al primer LP de Creeper, que estará disponible en CD, Vinilo y Álbum Digital.

A pesar de haberse formado hace apenas 3 años, gracias a la previa publicación de sus EPs “The Callous Heart” (2015) y “The Stranger” (2016), y de haber girado por toda Europa, Creeper se ha ganado ya una reputación y ha conseguido crear una expectación que no se recuerda desde hace años. Creeper ya puede presumir de haber ganado numerosos premios, el pasado año se alzaron con el premio “Artista Revelación” en los Kerrang! Awards, que también ganaron en los Metal Hammer Golden God Awards, y también fueron elegidos como “Mejor Nueva Banda Británica”por los lectores de Rock Sound. Todo parece indicar que el terreno está más que preparado para que Creeper publique en todo el mundo su esperado trabajo de larga duración.

“Eternity, In Your Arms” muestra a la banda luchando con crisis existenciales, fracasos personales y desolación emocional. Creeper son percibidos como una banda punk, pero su paleta sonora bebe de todo, desde Alkaline Trio y Jawbreaker a Meat Loaf, David Bowie o Queen. A lo largo del álbum estas influencias se unen gracias a una variedad de orquestaciones: trompetas, cuerdas, teclados y estrechas armonías vocales. Todo ello propulsado con los rasgos más llamativos del grupo, una energía centelleante alimentada con florituras teatrales y coros propios de himnos a cargo del vocalista Will Gould y de Hannah Greenwood (teclados y voces). El grupo lo completan Ian Miles yOliver Burdett (guitarras), Sean Scott (bajo), y Dan Bratton (batería).