CASTELLON METAL FEST 2

La promotora Black Heaven se enorgullece de presentar las primeras confirmaciones de la segunda edición del Castellón Metal Fest que se realizará el 6 de Mayo y el 9 de Junio en la sala La Burbuja de Castellón. Este año contaremos con grandes bandas entre las que se encuentran los dos primeros anunciados que son los valencianos Rojo y lo castellonenses Lagarto Spok, grupo del actual vocalista de Abortos de Satán.

Sin duda el festival apunta maneras y como ya se advirtió ha llegado para quedarse. Entre las modificaciones que se han llevado a cabo se pueden encontrar el cambio de día, y la suma de un día al festival.

Recordamos que el año pasado el festival, siendo su primera edición se cerró con un rotundo Sold Out. El año pasado dicho festival estuvo encabezado por Crisix a los cuales le acompañaban Six Burning Knives, Bellako, Under Cold Sun y Extraños Días.

La organización anuncia que este año no será para menos y espera superar la cifra de asistentes del año pasado.