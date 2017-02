Cartel del XVI Skulls Of Metal

Os presentamos el cartel del XVI festival Skulls of Metal, uno de los más longevos en el panorama del Heavy Metal Underground de este país, y que se celebra el 26 de agosto en Las Escuelas (Jaén).

Para esta año el Skulls of Metal contará con la participación de 4 bandas extranjeras, 2 de la provincia de Jaén y 4 del resto del territorio nacional. Por primera vez contaremos con la presencia de 2 bandas no europeas en dicho cartel, 2 bandas con mucha historia, como son los australianos Hobbs Angel Of Death y el cabeza de cartel, los norteamericanos Riot V.

Como otras bandas internacionales tendremos al británico afincado en Córdoba The Manny Charlton Band, exguitarrista y principal compositor de la histórica banda Nazareth y a los italianos Violentor.

Como bandas nacionales tendremos a Witchtower y Gulah de Jaén, los murcianos Hitten, los onubenses Cenizas del Edén, los madrileños Percutor y el ganador del concurso del festival jiennense Barcia Metal Fest.

Para el festival es un auténtico orgullo llegar a su decimosexta edición con un cartel tan fuerte.

Estamos convencidos que será el festival más exitoso de nuestro 16 años de historia y que esperamos volver a traer al Skulls aficionados del Heavy Metal de toda la península a nuestro pequeño pueblo de Las Escuelas.

Mas información:

https://www.facebook.com/skullsofmetalfest/?fref=ts