Con las últimas confirmaciones en la que se incluyen a Devin Townsend y Leprous, se presenta el Cartel completo para el BEPROG! 2017. EL FESTIVAL QUE CONGREGA LAS MEJORES BANDAS DE PROGRESIVO DEL MUNDO COMPLETA EL CARTEL DE ESTE AÑO CON DEVIN TOWNSEND PROJECT, LEPROUS & JARDIN DE LA CROIX.

Desde su nacimiento en 2014, el festival de Barcelona Be Prog! My Friend ha contado con invitados como Opeth, Steven Wilson, Anathema, Devin Townsend, TesseracT, The Pineapple Thief, Magma, Agent Fresco, Camel, Meshuggah, Katatonia, Riverside, Ihsahn y Alcest

Tiene lugar en la maravillosa localización al aire libre del Poble Espanyol –un impresionante museo arquitectónico- que es además uno de los puntos de mayor interés turístico de toda Barcelona. Si pasar unos días en Barcelona ya puede suponer una más que interesante experiencia, a finales de Junio y comienzo de Julio tendremos además en directo a algunas de las mejores bandas de Rock Progresivo del mundo.

El año pasado vimos a Steven Wilson y Opeth encabezar este festival. Este año 2017 Be Prog! My Friend han anunciado a los legendarios Jethro Tull y Marillion como cabezas de cartel, junto al colectivo Noruego Ulver, Anathema, Animals As Leaders, Mike Portnoy’s Shattered Fortresss y Caligula’s Horse.

Y ahora, para completar finalmente dicho cartel, Be Prog! My Friend anuncia a Devin Townsend Project, Leprous y los nacionales Jardín de la Croix.

Devin Townsend vuelve a Be Prog! My Friend para un show donde se interpreta de forma exclusiva su album de 1997 ‘Ocean Machine: Biomech” al completo, celebrando así el 20 Aniversario de su lanzamiento. Devin describe su disco como “un trabajo de amor que nació más de la adversidad que de ninguna otra cosa. Estoy muy orgulloso de él, y tiene un muy obvio “blue feeling” para mí”

Se unen a Devin una de las mejores bandas de metal progresivo de la actualidad, Leprous. Los organizadores comentan: “pronto nos vimos rendidos ante su genialidad técnica, la absorbente personalidad de Einar y su espectacular directo.

Tras ‘Coal’ y el magnífico último disco ‘The Congregation’ Leprous deja de ser una joven promesa para convertirse en una de las mejores y más sólidas formaciones del prog.”

En Be Prog! My Friend interpretarán un show “By Request”, donde las votaciones de los fans decidirán las canciones que podremos escuchar en el festival.

La última banda que completa el cartel de Be Prog! My Friend 2017 es Jardín de la Croix: “es una de las bandas más respetadas del panorama nacional, y no por casualidad. A su excelente calidad como músicos se unen sus potentes directos y su, no menos importante, calidad humana. Y Be Prog! se enorgullece de contar con esta maravillosa banda en su IV edición, ¡os esperamos disfrutando con Jardín de la Croix!”

Cartel completo Be Prog! My Friend 2017:

JETHRO TULL / MARILLION

MIKE PORTNOY’S SHATTERED FORTRESS / ANATHEMA / THE DEVIN TOWNSEND PROJECT / ULVER / ANIMALS AS LEADERS / LEPROUS / CALIGULA’S HORSE / JARDÍN DE LA CROIX

Tickets a la venta al precio final de 130 Euros

http://www.ticktackticket.com/entradas/goto.do?claves=.127248&origin=TTT&codIdioma=ING

Prensa para Be Prog! My Friend festival 2016:

‘Y el Prog se encuentra a sí mismo enamorado de Barcelona, el maravilloso clima y todo lo que Be Prog! My Friend puede ofrecer’ – Prog Magazine

‘El festival de música progresiva más importante de España, presenta música avant-garde en un localización magnífica’ – The Independent

‘Tiene lugar en el soleado histórico Poble Espanyol de Barcelona y realmente golpea con fuerza el fango mojado de la temporada de festivales británica’ – Total Guitar Magazine

‘Sin más, esto prueba que el prog sigue vivo y coleando. Especialmente en Cataluña’ – Classic Rock Magazine

http://www.beprogmyfriend.com/

https://www.facebook.com/beprogmyfriend

Be Prog! My Friend tiene lugar en el corazón de Barcelona, a 12km del aeropuerto, con regulares y económicas conexiones con todo el mundo. Las bandas tocarán en la tarde7noche de cada uno de los dias, lo que significa que los visitantes podrán disfrutar de una mañana completa de excitante turismo por la ciudad antes de disfrutar de la maravillosa velada del prog.