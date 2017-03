BONFIRE nos visitan en abril, ¡y con teloneros de lujo!

Ya sabéis que los clásicos BONFIRE, con su creador y guitarrista original Hans Ziller al frente nos visitan en abril. Concretamente tendremos a una de las mejores y más importantes bandas de hard rock europeas de todos los tiempos en Madrid el domingo 2 de abril. Pues bien, ahora anunciamos también que el concierto tendrá dos teloneros muy especiales como son dos de las mejores bandas emergentes de rock y hard rock que han surgido en Madrid en los últimos tiempos.

Tras la salida en 2014 del vocalista clásico, Clauss Lessman (recordemos que la banda la formaron Hans y Clauss tras los primeros años como CACUMEN, a finales de los 70… y que ya en 1992 habia salido de la banda, siendo entonces sustituido por Michael Bormann, pero volviendo pocos año después), el grupo reclutó al ex ACCEPT David Reece, con quién grabaron un nuevo disco de estudio, fantástico por cierto, y una regrabación de 30 aniversario. Ahora, con nuevo vocalista al frente, Alex Stahl, se abre una etapa para la banda con la edición del que será en pocos días el nuevo disco de BONFIRE… que tiene una pinta excelente, como todos los álbumes del grupo.

Pues bien, además de la noticia en sí de la gira española de BONFIRE, ahora anunciamos también que el concierto tendrá dos teloneros muy especiales como son dos de las mejores formaciones emergentes de rock y hard rock que han surgido en Madrid en los últimos tiempos. Os recordamos por tanto los datos del concierto de la capital:

A.R.E. (ALIEN ROCKIN´EXPLOSION):

Por un lado abrirán la velada ALIEN ROCKIN´EXPLOSION, presentando además en directo su primer trabajo “We A.R.E. here!!” (y que se venderá en exclusiva en el concierto tres días antes de su salida oficial, el 5 de abril de la mano de Rock Estatal Records). Desde el espacio sideral y como extraterrestres hardrockeros de primer nivel, se presentan en la Tierra con una misión: redefinir el concepto de rock… partiendo de los vinilos de BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE, URIAH HEEP, QUEEN, RUSH, AC/DC, AEROSMITH, UFO, RAINBOW, LED ZEPPELIN, KISS, ALICE COOPER… hasta la actualidad. Ahora, asociados con un dibujante de cómics de la Tierra, se lanzan a la conquista musical del planeta.

ALIEN ROCKIN’ EXPLOSION (A.R.E) es mucho más que un grupo de rock al uso: es la fusión perfecta entre el mundo del cómic y el hard rock de los setenta y un sonido más actual. Su voz femenina, la vital importancia de las ilustraciones y ese sonido genuino presente en las grandes bandas se entremezclan para originar un estilo propio: “Comics & Rock from outer space”.

En este primer álbum, la banda alien pone en práctica todo lo aprendido en una evolución de miles a años y presentan 9 canciones de hard n’ heavy de carácter alegre y optimista entre las que destacan “Taste of Rock’N’Roll”, auténtico sabor rock para disfrutar sin precoupaciones con los amigos, la divertida “Spirit rising” o la sublime y preciosa “Demons in the night”… Y nos lo presentarán el domingo 2 de abril demostrando que el mejor hard rock no sólo se hace en la Tierra…

Más datos de la banda en su web, su Facebook oficial y su Twitter… En próximos días más info del grupo.

También desde Madrid tendremos tocando inmediatamente después a otros hachas que vienen a reivindicar que el rock clásico y el hard rock de toda la vida está más vivo que nunca. Presentando el fantástico “Imparable”… Sonidazo, temazos, y mucho feeling, además de presente y futuro para el rock… NEON DELTA son guitarras, más guitarras, melodías y riffs, aunando de maravilla ese punto “vintage” o clásico con un sonido, y deje, más actual. Rock de siempre, clásico y actual a la vez, desde STONES o ZEPPELIN hasta ALTER BRIDGE o nuestros M-CLAN o ELDORADO, por no irnos tan lejos. Y con influencias clásicas desde GN´R, THE CURE, HÉROES DEL SILENCIO o AEROSMITH, ¡bandas muy grandes!

Sin duda una banda que dará mucho que hablar y que para nosotros será un honor verles, junto a A.R.E., abriendo en Madrid para unos superclásicos como BONFIRE. Más info del grupo en su Facebook oficial y Twitter.