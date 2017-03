BLOODSTOCK añade cuatro más…!

BLOODSTOCK está a la vanguardia con más reservas para 2017! Tenemos cuatro más para que te emociones por el mejor fin de semana de metal de agosto …

¡Las leyendas de thrash alemanas KREATOR harán su camino hacia el escenario principal de BLOODSTOCK este verano en el lugar especial para invitados del sábado! El vocalista / guitarrista Mille Petrozza declara: “Estamos felices de regresar finalmente a BLOODSTOCK! KREATOR le dará el tratamiento completo esta vez. La banda lanzó su decimocuarto álbum de estudio, ‘Gods of Violence’ en enero a través de Nuclear Blast.

KING 810 Su álbum, ‘La Petite Mort’, fue ampliamente elogiado con su lanzamiento el año pasado, con la principal emisora estadounidense, Metal Injection pronuncia “el mejor ejemplo de 2016 de lo que debería ser un álbum”.

La banda de Black Metal, INQUISITION encabezará el escenario de Sophie Lancaster el viernes. El dúo de Dagon y Incubus lanzó su séptimo álbum, ‘Bloodshed Across The Empyrean Altar más allá del Celestial Zenith’ a través de Season Of Mist en agosto pasado. Escucha ‘Wings Of Anu’ de ese disco y prepárate para un final feroz hasta el viernes por la noche.

Por último, KING PARROT vuela desde su patria australiana para tocar en el escenario Sophie. El autodenominado “grindin ‘, thrashin’, máquina de destrozos punk” están en la carretera en apoyo de su disco producido por Phil Anselmo, ‘Dead Set’.