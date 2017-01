BLACK STAR RIDERS – Premiere de su nuevo vídeo ‘Testify Or Say Goodbye’

0

BLACK STAR RIDERS está listo para lanzar su próximo álbum »Heavy Fire” el 3 de febrero de 2017.

Frontman Ricky Warwick ha comentado sobre el tema:

“Poder, gloria, rock n roll con un alma cubieta de gloria ..

Tienes que testificar o decir adiós

No me digas ningún secreto, no me digas ninguna mentira

Levántate en el stand mírame directamente a los ojos

Tienes que testificar o decir adiós … ¡Un poco lo dice todo realmente! ”

Hoy, la banda estrena el nuevo video para el segundo single, ‘Testify Or Say Goodbye’.