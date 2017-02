BLACK SABBATH realizó ayer el último concierto de su carrera en su natal Birmingham. Después de una larga carrera de cinco décadas, los pioneros del heavy metal BLACK SABBATH terminaron en la ciudad donde empezó todo – Birmingham, Inglaterra – con el show final de “The End” en el Genting Arena.

Antes del concierto, el cantante de SABBATH Ozzy Osbourne dijo: “Desde que llegué a este edificio, he estado feliz, he estado llorando, vamos a ver qué pasa”.

“Una de las cosas más orgullosas que tengo en mi corazón es el hecho de que BLACK SABBATH no era una banda que fue creada por un gran magnate”, dijo. “Fueron cuatro muchachos los que dijeron ‘vamos a tener un sueño’, y se hizo realidad más allá de nuestras más salvajes expectativas”.

La gira de “The End” de SABBATH fue la última porque Iommi, que fue diagnosticado con cáncer en 2012 y actualmente está en remisión, ya no puede viajar por un período prolongado de tiempo. Admitió: “Sólo cuando me enfermé, fue cuando me declaré vulnerable, antes de eso, podía hacer cualquier cosa … Y ellos dijeron: ‘No deberías estar volando, de verdad’. Y, “No deberías estar haciendo esto, no deberías estar haciendo eso”. Así que eso es lo que trajo el final de esto”