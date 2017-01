BIFFY CLYRO estrena el vídeo de Flammable :: En concierto la próxima semana

0

BIFFY CLYRO está experimentando un vertiginoso ascenso de popularidad en todo el mundo gracias a la publicación de su último álbum ‘Ellipsis’ y a sus apoteósicas actuaciones en los festivales más importantes, sin ir más lejos el pasado verano en nuestro país, donde arrasaron en el madrileño Mad Cool o en el Festival Internacional de Benicassim.

BIFFY CLYRO, banda de rock alternativo formada en 1995 en Escocia por Simon Neil (guitarra y voz), y los hermanos James Johnston (bajo) y Ben Johnston (batería), conocidos por su enérgicos y vibrantes directos, vendrán a presentarnos el último de sus 7 álbumes de estudio titulado ‘Ellipsis’ , del cual llevan vendidas más de 250.000 unidades en todo el mundo.

Producido por Rich Costey (Muse, My Chemical Romance, Sigur Ros), este nuevo álbum representa la evolución continua que ha experimentado la banda lo largo de su trayectoria, desde la publicación de su álbum debut ‘Blackened Sky‘ en 2002. Marcado por influencias tan variadas como el álbum ‘Songs From The Big Chair‘ de Tears For Fears hasta el Dj y productor venezolano Arca, ha sido aplaudido por la crítica internacional más prestigiosa:

“Su disco más contundente y posiblemente el mejor” Q MAGAZINE

“Son las mejores canciones que han escrito en su carrera” NME

“Este álbum reforzará su posición como grupo que juega en la primera liga del rock” MOJO

A solo una semana de sus conciertos en Barcelona y Madrid, la banda escocesa de rock BIFFY CLYRO ha estrenado un explosivo videoclip para ‘Flammable’, canción incluida en su último álbum de estudio ‘Ellipsis’.

BIFFY CLYRO -que acaba de recibir la nominación a Mejor Grupo Británico en los Brits Awards– inicia su nueva gira europea el próximo miércoles 25 de enero en Barcelona (Sant Jordi Club), y el jueves 26 llevará su contundente directo a Madrid (Wizink Center). Las entradas para estos conciertos pueden adquirirse en www.livenation.es y www.ticketmaster.es y Red Ticketmaster (Fnac + Halcón Viajes + Viajes Carrefour).

