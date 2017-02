Beyond Creation, Fit for a King y Obscura participarán en la primera edición del festival Knights of Metal en mayo

Los días 26 y 27 de mayo se celebrará la primera edición de Knights of Metal en el Poble Espanyol de Barcelona con una programación que abarcará los diferentes estilos del metal. En este festival participarán, entre otras bandas, Beyond Creation, Fit for a King y Obscura.

Beyond Creation se formó en 2005 en Montreal. Ellos mismos se definen su música como algo en lo que sumergirse profundamente y nunca querer salir a coger aire. Beyond Creation ha tocado con grupos como Arch Enemy, Born of Osiris, Veil of Maya, The Acacia Strain y Cattle Decapitation. Los canadienses actuarán por primera vez en España para derrochar virtuosismo y técnica.

Desde Texas llegan Fit for a King. La banda de metalcore presentará en Barcelona su último álbum, ‘Deathgrip’, disco en el que vuelven a destacar sus emocionantes letras en las que siempre se pueden encontrar un trasfondo y una historia emocional que la banda intenta transmitir al público. Con ‘Deathgrip’, la banda recupera los sonidos provocativos de sus anteriores trabajos, garantizando que su directo en Knights of Metal será difícil de olvidar.

Fundada en 2002, la banda alemana de death metal Obscura demostró desde sus orígenes una asombrosa habilidad para mezclar diferentes formas de metal en una síntesis coherente de death, thrash y black metal fusionados con elementos progresivos. Ahora están listos para regresar con su lanzamiento más fuerte y dinámico hasta la fecha: ‘Akróasis’. Este álbum se basa en todos los elementos del sonido que caracteriza a Obscura combinando sus cualidades con un sonido alucinante, dando una nueva vida al death metal y al metal progresivo.