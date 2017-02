BELLHOUND CHOIR Trabajando en un nuevo álbum!

El 28 de abril de 2017, el cantante, compositor y guitarrista Christian Hede Madsen alias BELLHOUND CHOIR lanzará su segundo álbum en solitario ‘Worried Kid’ – un álbum de blues contemporáneo que trata sobre las luchas y los sinuosos caminos del alma – y ahora anuncia un evento de lanzamiento especial En el FESTIVAL SPOT de este año en Dinamarca.

BELLHOUND CHOIR es el sonido de donde todo comenzó, así como el sonido de ahora. Bellhound Choir es un blues contemporáneo, una especie de música folclórica que con una voz eterna expone el problema del alma así como sus esperanzas. Bellhound Choir es el compositor, cantante y guitarrista Christian Hede Madsen. Madsen es conocido principalmente por su música, en parte por su antigua banda Pet The Preacher y ahora con el proyecto en solitario Bellhound Choir, que lanzó el álbum de debut “Imagine The Crackle” a través de Bad Afro Records el año pasado. Aparte de ser un músico, Madsen es un hombre de muchos otros talentos – un artista siempre interesado en encontrar nuevas formas de expresión. Experimenta con el cine, los medios interactivos y no menos la literatura, que ocupa una parte esencial de su música y más allá. Madsen acaba de lanzar la novela de debut ‘Mørkeræd’ (‘Miedo de la Oscuridad’), que es otra toma de su descripción de las condiciones existenciales de la humanidad.

Estas condiciones se describen igualmente en el segundo álbum de Bellhound Choir ‘Worried Kid’ – ocho canciones sobre ser envuelto en la oscuridad, con las sombras persiguiéndote, en el camino a algo mejor. Un álbum que gira en torno a la lucha eterna de estar vivo y preservar la esperanza. ‘Worried Kid’ es producido por Sebastian Wolff, el primer hombre en Kellermensch, que además de producir también contribuye con voces para un dúo con Madsen en el álbum. ‘Worried Kid’ será lanzado a través del sello de Madsen, Salbar, el 28 de abril de 2017, y el álbum estará acompañado por una serie de sesiones cinematográficas y ficticias presentadas en una plataforma interactiva online antes del lanzamiento. Es ‘Worried Kid’, sus historias, la interacción entre los diferentes medios de comunicación y fuera de curso Madsen íntimo, desnudo rendimiento, que es el corazón de la actuación acústica que el coro Bellhound ofrecerá en el escenario principal evento danés SPOT FESTIVAL en Aarhus , Dinamarca el 5 de mayo. Más información sobre el álbum y fechas adicionales seguirán en el tiempo por venir.

