BATTLE BEAST – Realiza ‘Bringer Of Pain’ su nuevo vídeo!

Los finlandeses, BATTLE BEAST, lanzaron su cuarto disco de estudio titulado “Bringer Of Pain”, el pasado viernes a través de Nuclear Blast.

Para todos ustedes, que no han tenido su dolor todavía, la banda ha lanzado otro catador musical en forma de un video musical para la pista del título del álbum de hoy.

El bajista Eero Sipilä comentó el video:

“Bringer Of Pain” es la más rápida y probablemente la menos “comercial” – canción en el álbum, mostrando un lado completamente diferente en contraposición a los singles anteriores Por lo que parecía una opción perfecta. Vaciar la sala industrial, toneladas de humo, pantalones vaqueros apretados y mucho de headbanging – el video de metal clásico! ”

»Bringer Of Pain« – Tracklisting:

01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars (feat. Tomi Joutsen)

07. Bastard Son Of Odin

08. We Will Fight

09. Dancing With The Beast

10. Far From Heaven

Bonus (DIGI / 2LP)

11. God Of War

12. The Eclipse

13. Rock Trash

Grabado y producido en JKB Studios por el tecladista Janne Björkroth, “Bringer Of Pain” también fue mezclado por él junto a Viktor Gullichsen y Mikko Karmila, mientras que el masterizado fue hecho por Mika Jussila en los estudios de Finnvox. La obra de arte de portada fue elaborada por Jan Yrlund. Adicionalmente, “Bringer Of Pain” es el primer álbum de BATTLE BEAST grabado con la guitarrista Joona Björkroth.

BATTLE BEAST – »Bringer Of Pain Over Europe 2017«

w/ MAJESTY + guest

10.03. E Barcelona – Bikini

11.03. E Madrid – Penelope

14.03. E Pamplona – Totem