Tras 6 años retirados, Bad Way vuelvan reinvindicándose con un single que lleva el nombre de la banda: Bad Way. Producido por David Palau, Bad Way no han perdido ese sonido que les caracterizó con un hard rock puesto al día, donde los estribillos coreables son su sello identificativo.

El E.P saldrá a la venta tanto en plataformas digitales como físicamente el día 1 de marzo. De momento puedes escuchar su primer single aquí: