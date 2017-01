0

AVERSIONS CROWN

La banda de Metal AVERSIONS CROWN lanzaron el video musical oficial de su flamante canción ‘Prismatic Abyss’.

»Xenocide« será lanzado el 20 de enero a través de Nuclear Blast y puede ser preordenado aquí: http://nblast.de/ACXenocide

»Xenocide« temas:

01. Void

02. Prismatic Abyss

03. The Soulless Acolyte

04. Hybridization

05. Erebus

06. Ophiophagy

07. The Oracles Of Existence

08. Cynical Entity

09. Stillborn Existence

10. Cycles of Haruspex

11. Misery

12. Odium