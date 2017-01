AVATARIUM – Trabajando en un nuevo álbum de estudio!

0

AVATARIUM ha llegado al estudio Gröndahl y actualmente trabaja en el seguimiento de su aclamado segundo álbum “The Girl With The Raven Mask”. Esta tercera idea incluirá ocho nuevas pistas y está programado para ver la luz del día en la primavera de 2017.

Después de superar múltiples soundchecks en las principales revistas de música europeas, AVATARIUM ganó el premio ‘Up And Coming’ en los premios German Metal Hammer Awards y con sus riffs pegadizos, su atmósfera mística y su voz única de su cantante Jennie-Ann Smith, Doomsters en todo el mundo.

“AVATARIUM trata de empujar las fronteras y explorar nuevos terrenos”, afirma el maestro de guitarra Marcus Jidell. “Dentro de las cuatro paredes de nuestro panteón el techo tiene que ser alto para dejar que la creatividad y la imaginación volar libre.Nuestro enfoque no está en los aspectos técnicos, sino en los paisajes y colores.Muchas emociones como la ira, la desesperación, el dolor, la empatía y la esperanza todo. Encontrar su lugar en nuestra música. Tenemos el objetivo de encontrar el toque humano, mantenerlo simple y permitir que los errores, pero también lo hacen glorioso, brillante y más grande que nosotros mismos. 2017 tiene que ser el año en que traemos en una nueva forma de Pensando y creando música sin computadoras que nos retengan con fórmulas matemáticas y bandas degradantes a los productos masivos creados en cintas transportadoras AVATARIUM está tomando la iniciativa e invitándolo a seguir “.