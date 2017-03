AVATARIUM – Revela portada y temas de ‘Hurricanes And Halos’

La banda de Doom de Suecia, AVATARIUM, están de vuelta con su tercer álbum de estudio y una vez más, la cantante Jennie-Ann Smith y sus caballeros lanzan un hechizo sobre ti con una experiencia de sonido verdaderamente mágica – el nuevo largometraje titulado »Hurricanes And Halos< Mundo por la tormenta el 26 de mayo y hoy, la venda descubre la cubierta del álbum. La obra fue creada nuevamente por Erik Rovanpera, quien ya diseñó la portada del álbum debut de la banda, y muestra a una criatura mística inspirada en la canción épica ‘Medusa Child’.

“Pedirle que hiciera la obra para el nuevo álbum AVATARIUM fue un honor”, afirma el artista Erik Rovanpera. “Y sin conocer las letras de la canción titulada” Hurricanes And Halos”esta es mi interpretación del título Inspirado en el arte nuevo, los libros de historietas y muchas otras cosas en el movimiento de arte actual esta es mi opinión sobre lo bueno, lo malo, La belleza y la bestia, y usar una paleta de colores más amplia de lo habitual y así empujar mis propias fronteras fue muy divertido “.

Hurricanes And Halos de AVATARIUM consistirán de ocho largas pistas:

1. Into The Fire / Into The Storm (4:14)

2. The Starless Sleep (4:47)

3. Road To Jerusalem (5:48)

4. Medusa Child (9:00)

5. The Sky At The Bottom Of The Sea (5:25)

6. When Breath Turns To Air (4:46)

7. A Kiss (From The End Of The World) (7:14)

8. Hurricanes And Halos (3:32)

Una vez más, AVATARIUM confía en la belleza y la oscuridad, las guitarras pesadas y los sonidos frágiles, las voces femeninas únicas y el sonido blues místico de la vendimia de los años 60, mientras que todavía permanece en suelo moderno y confía en el alma que persigue de la roca del doom. Seis de las ocho nuevas pistas fueron forjadas por el asistente de CANDLEMASS Leif Edling, pero el maestro de guitarra Marcus Jidell y la cantante Jennie-Ann Smith también contribuyeron a la composición y formaron un digno sucesor de “The Girl With The Raven Mask” 2015 y les trajo el premio ‘Up And Coming’ de German Metal Hammer.