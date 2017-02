AVATARIUM – Anuncia nuevo álbum ‘Hurricanes And Halos’

La banda de Doom de Suecia, AVATARIUM, están de vuelta con su tercer álbum de estudio y una vez más, la cantante Jennie-Ann Smith y sus caballeros lanzan un hechizo sobre ti con una experiencia de sonido verdaderamente mágica – »Hurricanes And Halos» tomará el mundo por la tormenta el 26 de mayo y Contiene ocho majestuosas pistas nuevas.

Una vez más, AVATARIUM confía en la belleza y la oscuridad, las guitarras pesadas y los sonidos frágiles, las voces femeninas únicas y el sonido blues místico de la vendimia de los años 60, mientras que todavía permanece en suelo moderno y confía en el alma que persigue de la roca del doom. Seis de las ocho nuevas pistas fueron forjadas por el asistente de CANDLEMASS Leif Edling, pero el maestro de guitarra Marcus Jidell y la cantante Jennie-Ann Smith también contribuyeron a la composición y formaron un digno sucesor de “The Girl With The Raven Mask” Múltiples soundchecks en 2015 y les trajo el premio ‘Up And Coming’ de German Metal Hammer.

El nuevo disco fue producido por el mismo Marcus Jidell, mientras que David Castillo (KATATONIA, BLOODBATH, OPETH) lo grabó y mezcló en los famosos Ghost Ward Studios y el masterizado fue realizado por Jens Bogren (SOOLWORK, SEPULTURA). Juntos crearon un sonido orgánico y cálido que establece “Huracanes y Halos” aparte de la masa de pura sangre optimizada electrónicamente.

“La Grabación» Huracanes y Halos «ha sido realmente una montaña rusa emocional para mí y creo que ha contribuido a una energía pura y vibrante en el álbum Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos”, afirma la cantante Jennie- Ann Smith y el asistente de guitarra Marcus Jidell añade: “Parece que los dos álbumes anteriores y los EP nos llevan a éste, ha sido un flujo natural hacia donde estamos hoy, con sentido musical y emocional”