AVALANCH tocarán en La Riviera el 17 de Junio

Es un honor para Sun ON Concert y Duque Producciones poder anunciar la fecha especial y exclusiva de AVALANCH (All Star Band) en Madrid. La fecha elegida es el 17 de Junio en la Riviera, y allí será donde la banda presentará a lo grande en la capital su homenaje a uno de los discos más grandes de la historia del heavy metal español. Pese a que inicialmente anunciaron que sólo iban a tocar en festivales, era imposible no llevar a cabo una presentación única en Madrid.

Como sabéis, este año se cumple el XV aniversario de la edición de “El ángel caído”, y para ello Alberto Rionda ha reunido una formación de lujo para conmemorar un evento y aniversario tan importante. Así, y como habéis podido ir viendo estos días en redes sociales, páginas oficiales de la banda, músicos y demás, se ha conformado un combo de primera línea para esta gran ocasión. Con Israel Ramos como voz principal (ALQUIMIA y ex AMADEUS), el maestro Alberto Rionda estará magistralmente rodeado por músicos de gran carisma, actitud, nivel internacional y virtuosismo, como son: Mike Terrana (ex RAGE, MASTERPLAN, VISION DIVINE, TARJA TURUNEN…), a la batería; nuestro querido Jorge Salan (JOE LYNN TURNER, JEFF SCOTT SOTO, MIGUEL RIOS, MÄGO DE OZ, ROBIN BECK… y por supuesto toda su carrera en solitario tanto en terrenos de rock/hard rock y blues) a la guitarra; el fiero Magnus Rosén (ex HAMMERFALL, REVOLUTION RENAISSANCE…) al bajo, y Jose Paz (SANTELMO, KOVEN) a los teclados.

Todo un elenco de estrellas internacionales a disposición de Rionda y a la altura de la magnitud del XV aniversario de un disco como “El ángel caído”. Aquí tenemos toda la info del evento:

AVALANCH ALL STAR BAND : Sábado 17 de junio de 2017, sala La Riviera. Apertura de puertas: 20:00 horas.

: Sábado 17 de junio de 2017, sala La Riviera. Apertura de puertas: 20:00 horas. Entradas: 22 euros anticipada y 26 en taquilla. Entradas online en Ticketea ya están disponibles. Las físicas se pondrán a la venta en pocos días en Escridiscos, Rebel Yell Rock Bar y Bar On Rock

Los menores con edades comprendidas entre 16 y 18 años pueden entrar solos a la sala (aunque no pueden beber alcohol). Los menores de 16 años deben ir acompañados de un progenitor o tutor debidamente acreditados.

Será una noche cargada de sorpresas y de emoción… ¡Que no te lo cuenten y forma parte de la Rainbow Warrior Army… en directo en La Riviera!…

Como homenaje al disco clave en la historia de la banda, se prepara una gira de conciertos escogidos de AVALANCH por España y Latinoamérica, en la que por primera vez interpretarán íntegramente todas las canciones de “El Ángel Caído”. También sonarán los temas clásicos de discos como “Llanto de un Héroe”, “La Llama Eterna” y “Los Poetas Han Muerto”. Hasta el momento habían confirmado las siguientes fechas, todas ellas en grandes festivales:

Días 28-29-30 de Abril – Villarobledo – Albacete – VIÑA ROCK

Día 1 de Julio – Auditorio Ruta de la Plata – Zamora – Z! LIVE ROCKFEST

Día 9 de Agosto – Policeportivo Municipal – Villena (Alicante) – LEYENDAS DEL ROCK

Por ello es un gran honor añadir la presentación a lo grande en la sala madrileña más emblemática como es La Riviera, en un concierto que contará con una duración extendida, invitados (ndr.: nadie sabe nada aún de Víctor García, cantante de WARCRY y que fue el cantante en el álbum, aunque se le ha invitado públicamente), una gran producción de escenario y muchas sorpresas que se irán desvelando en próximas semanas/meses. En los próximos días te iremos contando más cosas…

Además, como ya se ha desvelado, el disco será regrabado con la nueva formación y habrá más sorpresas en el futuro relacionadas con esta nueva etapa de una de nuestras bandas más importantes de la historia del heavy/power/rock nacional.

Con respecto a la regrabación del disco, hace pocos días comentaba Rionda:

“Se nos ha ocurrido una maravillosa locura: regrabar “El Ángel Caído”. ¿Quieres participar? Queremos que formes parte del proceso de grabación con nosotros… No aspiramos a mejorar este disco, que ocupa un lugar especial en los corazones de todos, y que fue grabado por una formación irrepetible. Solamente queremos darnos el gusto de revisitar sus canciones con nuestra nueva formación, no solo en directo, sino también en el estudio. Acabamos de lanzar una campaña de crowdfunding a través de Pledge Music, donde ahora mismo hay proyectos similares de artistas como Mike Oldfield, Def Leppard, Mötley Crue o Jethro Tull. Haz click y ¡comienza esta aventura con nosotros!

Para romper el hielo, y “en abierto” para todos, aquí podemos ver un vídeo de Alberto explicando el riff de “Las Ruinas del Edén”. Y esto es lo que nos cuentan sobre las distintas opciones:

El resto de vídeos que vayamos colgando serán solo para los participantes en el proyecto, así que…. ¡apúntate!… El “Access Pass” incluye la descarga del disco cuando esté terminado + bonus track exclusivo + acceso a todos los contenidos privados. Se puede conseguir por 5€, y también va incluido con todas las demás recompensas del proyecto.

Durante los próximos días se anunciarán más detalles, novedades y sorpresas a través de Avalanch.net y a través de la página oficial en Facebook del grupo.

Recordemos que el disco original se editó en 2001 y supuso el salto definitivo de AVALANCH a la primera división y el ascenso a un lugar privilegiado a la historia de nuestra música dura. También supuso el fin de una etapa con la salida posterior de Víctor García (cantante) y Alberto Ardines (batería) para formar WARCRY en 2002/2003 y AVALANCH a su vez cerrar temporalmente su primera etapa y comenzar una segunda también muy interesante y exitosa con “Los poetas han muerto” junto al cantante Ramón Lage… Pero eso, como se suele decir, es otra historia…

Más info en Sun On Concerts, en Duque Producciones y Top Link Music (oficina de contratación internacional del grupo, a la que se unieron recientemente), además de por supuesto en la web de AVALANCH y su Facebook Oficial… y en la página del evento creada para la ocasión. También en los medios oficiales del concierto: Redhardnheavy.com y El vuelo del Fénix (Radio 3)

El propio Alberto Rionda nos anuncia el concierto en el vídeo que cierra la noticia y nos invita a participar en la fiesta que será el 17 de junio en La Riviera