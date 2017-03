APHONNIC de gira por España

“Indomables” es el quinto disco de los vigueses APHONNIC, formado por 11 temas donde agresividad y melodía vuelven a caminar de la mano como si de padre e hijo se tratara. Un sentimiento capaz de dejar huella en el receptor convirtiéndolo en cómplice de este rock potente y visceral. es el quinto disco de los vigueses, formado por 11 temas donde agresividad y melodía vuelven a caminar de la mano como si de padre e hijo se tratara. Un sentimiento capaz de dejar huella en el receptor convirtiéndolo en cómplice de este

Para este nuevo disco al igual que su antecesor “Héroes”, APHONNIC optan por la vía de crowdfunding para seguir estrechando más si cabe el lazo entre el grupo y sus fans. En apenas 15 días de los 40 que les brinda Verkami los vigueses superan su ansiada cifra, meta al alcance de un grupo que a cada nuevo disco suma más y más seguidores.

La producción de este nuevo disco corre a cargo del portugués Vasco Ramos (More Than a Thousand, Hills Have Eyes) los vigueses siguen confiando en él del mismo modo que lo han hecho con su anterior trabajo “Héroes”. “Indomables” ha sido grabado en los Estudios Mafia (Carballiño-Ourense) con la participación del ingeniero técnico Oscar Fernández (Chichi). Para la mezcla y el mastering han contado con el trabajo del sueco Fredrik Nordström en los prestigiosos Studios Fredman donde se han elaborado grandiosos discos de nombres muy conocidos como BMTH, In flames, At The Gates, Opeth, Arch Enemy y un largo etc, etc. Un envoltorio de lujo para un disco que suena increíblemente fresco y brutal.

“Ombligos” es la encargada de dar el pistoletazo de salida a “Indomables”, directa y a la yugular sin conservantes ni colorantes, dando paso a “Fruta fresca” la más desgarradora de las 11 canciones donde guitarra y batería forman un muro de agresividad nunca alcanzado en anteriores trabajos. Temas como “Cunfía” o “Amantes” dejan entrever que APHONNIC no pone barreras a su creatividad, una creatividad sin complejos ni límites de la que pueden estar orgullosos. “Honrada avestruz” nos recuerda en qué tipo de país vivimos, en “La deseada” la electrónica se mueve como pez en el agua y “Sol de Abril” hace hincapié en el abuso que sufren muchas mujeres de este planeta.

Un disco que sorprenderá allá donde suene, han vuelto a crear himnos dotados de vida propia para que el receptor los disfrute y haga suyos. La música es lucha, la música es cambiar las cosas, “no existe piedra dura que no ablande”.