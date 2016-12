ANTHRAX – Tour edition de “For All Kings”; lyric video para ‘Suzerain’!

0

Los legendarios thrashers de Nueva York, ANTHRAX recorrerán Europa para la primera gira completa de la banda en más de una década (¡Ninguna por España!).

En todas estas fechas y para celebrar el 30 aniversario de su lanzamiento, ANTHRAX interpretará en directo, de principio a fin, su clásico álbum de 1987 “Among The Living” junto a los favoritos de los fans de toda la rica carrera de 35 años de la banda.

En apoyo de esta próxima caminata, ANTHRAX lanzará una edición limitada del tour de su último álbum de estudio “For All Kings” el 17 de febrero. Así como el álbum regular incluirá “Vice Of the People” (previamente sólo disponible en Japón), así como un disco de bonificación de versiones demo.

El baterista Charlie Benante comentó sobre el material de la prima:

“Hemos incluido algunas de las demos de” For All Kings “en este paquete, queríamos mostrar la evolución de las canciones, la idea de una canción puede comenzar desde un riff de guitarra o un pensamiento en tu cabeza. Forma y va de mi música a las letras de Scott a las ideas y las melodías de Frank y de Joey a la guitarra principal de Jon. Ésta es nuestra manera de hacer la música de ANTHRAX – ¡DISFRUTA! ”

Trailer de la gira:

»For All Kings« – Tour Edition – Temas:

CD1 – »For All Kings«

01. You Gotta Believe

02. A Monster At The End

03. For All Kings

04. Breathing Lightning

05. Suzerain

06. Evil Twin

07. Blood Eagle Wings

08. Defend/Avenge

09. All Of Them Thieves

10. This Battle Chose Us

11. Zero Tolerance

Bonus:

12. Vice Of The People

CD2 – Demos

01. Breathing Lightning

02. A Monster At The End

03. This Battle Chose Us

04. Soror Irrumator

05. Vice Of The People

Hace unos días, la banda lanzó un nuevo video lírico para la canción ‘Suzerain’ que también se puede encontrar en »For All Kings«.