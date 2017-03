ANTHRAX – Actuará en Pamplona en próximo 4 de Julio

El 4 de julio la sala Zentral abrirá las puertas a la mítica banda de thrash metal Anthrax. Scott Ian, Joey Belladonna, Charlie Benante y Jonathan Donais nos harán vibrar con sus potentes directos, circle pits y el resto de trallazos que tienen en su extensa discografía.

Anthrax, en activo desde 1981, es considerado como uno de los grupos principales de la escena thrash junto a Metallica, Megadeth y Slayer. En sus primeros trabajos, el grupo mostró un sonido orientado hacia el thrash clásico y pasó a ser conocido por sus referencias al humor y a los cómics en sus letras y que sirvieron para distinguirse de las demás bandas contemporáneas. En febrero de 2016 fue publicado su undécimo álbum For All Kings, que supuso su mayor éxito en las listas de éxitos desde Sound of White Noise (1993).

ANTHRAX

Pamplona, 4 de julio, Sala La Zentral

Oferta lanzamiento: 25€ + gastos para las primeras 200 entradas. | Taquilla: 32€ | Venta:www.zentralpamplona.com