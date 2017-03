ALUNAH – Nos presenta su nuevo vídeo!

Alunah, la mejor banda de Doom de Inglaterra, finalmente regresa con su cuarto álbum, “Solennial”, que será lanzado el 17 de marzo de 2017 a través del sello de culto finlandés Svart Records. Para celebrar el próximo lanzamiento de la banda y para ofrecer un poco de ‘Solennial’, Alunah ha lanzado un video nuevo e inspirado en la obra de arte para la pista ‘A Forest’. Sumérgete en los pesados e hipnóticos sonidos del nuevo álbum de Alunah ‘Solennial’ y mira su nuevo video al final del texto!

Dice Sophie Day, vocalista y guitarrista de Alunah:

‘A Forest’ fue originalmente lanzado por The Cure en 1980 y ha sido cubierto por un buen número de artistas; Ahora se le ha dado el tratamiento Alunah. Es la única cubierta que hemos grabado; Una decisión que tomamos después de jugar en vivo por un par de años, y siempre a una gran recepción. Este video también fue una oportunidad perfecta para mostrar las impresionantes obras de Adrian Baxter para ‘Solennial’.

‘Solennial‘ sale al mercado este 17 de Marzo 2017 vía Svart Records, con los siguientes temas:

1. The Dying Soil

2. Light of Winter

3. Feast of Torches

4. The Reckoning of Time

5. Fire of Thornborough Henge

6. Petrichor

7. Lugh’s Assembly

8. A Forest (originally written and performed by The Cure)

Quieres una copia, visita: