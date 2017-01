0

All Shall Burn de YGGDRASSIL ya a la venta. El título es “All Shall Burn” y está basado en la ola de destrucción provocada por el gigante Surt. El flamante debut de la formación de Viking Death Metal Yggdrassil ya se encuentra a la venta en nuestro país. Los medios especializados ya se están haciendo eco de este lanzamiento:

“¿Sabéis lo que es estar feliz uno en su casa y que te pase un ejército vikingo por encima? ¿No, verdad? Yo tampoco, pero no debe de ser muy diferente a la paliza acústica y sin intermedios que pega el disco que tenemos hoy aquí.” (Necromance Digital Magazine – 9.5/10)

“Es un disco muy bueno donde los zaragozanos se tornan más fuertes con cada canción.” (Dioses del Metal)

“Sentirás la fuerza de Thor en One Last Ride y Andvarinaut y beberás cerveza con temas como Yuletide.” (Mr. Evil Rock)

“All Shall Burn” consiste en un LP compuesto por 10 temas que versan sobre mitología y festividades, entre los cortes se encuentran:

Körangar

All Shall Burn

End of Cycle

The Horde Above All

Slaughter of The Dragon

Battle in the Storm

Shield Wall

One Last Ride

Andvarinaut

Yuletide

Abajo os mostramos el nuevo lyric video basado en el tema “Yuletide”, en el cual se da muestra del nuevo sonido de la banda, más enfocado al estilo Death Metal.