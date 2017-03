Alcatraz Hard Rock & Metal Festival 2017 – Confirma 5 nuevas bandas.

Bueno, quien pensó que ya habíamos sido derribados con el anuncio de los mejores nombres, estaremos más que felices de revisar nuestras adiciones a partir de hoy. Después de que el impresionante cantante Abbath luchara con sus compañeros de, Immortal y todo terminó en una telenovela de la corte, el hombre decidió proceder bajo su propio nombre. Abbath actuará el sábado para poner a la Carpa al revés.

¿Y qué pasa con Sleep? Los pioneros del stoner no tocan con frecuencia en directo, pero están confirmados para Courtrai este verano. El líder de Sleep, Matt Pike, estará en el escenario dos veces en Alcatraz.

También High On Fire hará su aparición, una banda donde Pike está haciendo una mezcla de doom, sudge e incluso thrash.

Y también nuestro corazón late más rápido para Wolves In The Throne Room. Poner este tipo de bandas en un escenario al aire libre sería una lástima, pero la llegada de nuestra segunda carpa es todo un acierto. “Cascadian Black Metal” de WIITR es una variante maravillosamente atmosférica del género, centrada en los temas de la naturaleza, en la que riffs prolongados son centrales a los tonos hipnóticos. ¡Comprobadlo!

Por último, pero no menos importante, le ofrecemos Denner-Shermann, donde ambos guitarristas eran la sección original de Mercyful Fate. Ellos fueron responsables de las legendarias melodías de guitarra en clásicos como “Melissa” y “Do not Break The Oath”. Están de vuelta y lo habremos sabido con certeza el viernes por la noche …

Ya confirmados; AMON AMARTH, SAXON, TESTAMENT, DORO, ICED EARTH, DEATH ANGEL, LIFE OF AGONY, SACRED REICH, UFO, OBITUARY, PARADISE LOST, RAVEN, RAGE, DIRKSCHNEIDER, HELL, KROKUS, MORBID ANGEL, ENSLAVED, MOONSPELL, ASPHYX, BRANT BJORK, KING HISS, MONKEY 3, DR. LIVING DEAD, EVIL INVADERS, CARNATION, ABBATH, SLEEP, HIGH ON FIRE, WOLVES IN THE THRONE ROOM, DENNER-SHERMANN.