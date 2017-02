ACTS OF TRAGEDY: Nuevo álbum “LEFT WITH NOTHING” con MEMORIAL RECORDS!

“Left With Nothing”, el nuevo álbum de la banda de metal alternativo ACTS OF TRAGEDY está ahora en estado físico y digital a través de Memorial Records! Grabado en V-Studios y producido por Jay Maas (Defeater, Bane …) en Getaway Recording Studio, el nuevo álbum es un increíble paso por delante para la banda, una mezcla entre los riffs de metal y la pasión de la música post-hardcore. Ilustraciones por Mirkow Gatsow.

La banda dice: “Es un álbum conceptual sobre vicios, adicciones y cómo estos hábitos podrían llevar a los hombres a su autodestrucción.” Left With Nothing “habla de este sentimiento,” Left With Nothing “es este sentimiento. Esclavos, adictos a un sentimiento de felicidad enfermiza, nos abruma y nos consume de adentro hacia afuera, hasta que desaparecemos La realidad parece cambiar, te sientes fuerte, invencible, antes de darse cuenta de que trinchó el abismo donde estás y donde probablemente siempre será, Es demasiado tarde, siempre es demasiado tarde El mundo se vuelve ajeno a ti y se desmorona De repente, frente a tus ojos en blanco, los rostros de quien te amó se convierten en los mismos que te odiaban Mientras luchas contra la corriente, en los mares De falta de perdón, lentamente llegas al fondo, los hombres siempre matan lo que aman, todo el mundo debe saberlo “.

“Left With Nothing”

01 Under The Stone

02 Melting Wax

03 The Worst Has Yet To Come

04 The Man Of The Crowd Pt.I

05 Smoke Sculptures And Fog Canvas

06 The Man Of The Crowd Pt.II

07 Incomplete

08 Nothing

09 Vice

10 Oaks