Acreditaciones, pases y ese inframundo de las webs musicales. Un tema que hace tiempo que quería comentar, no porque no se haya hecho, ya que suele ser bastante recurrente, sino porque yo no he dicho la mía. Quería hablar sobre el tema de las acreditaciones y pases que se muchas veces se ven por terceros como una manera de ir gratis a un concierto, como una manera que otros te costeen la fiesta. No los voy a estigmatizar ni tildar de ningún improperio, simplemente voy a resumir en pocas líneas que percibimos desde dentro ante esos comentarios y que opino sobre este creencia más o menos generalizada.

Este pensamiento se aleja mucho de la realidad fruto de varios motivos: o bien porque falta de conciencia del trabajo que supone mantener una web fresca, con contenido, interesante y propio; o fruto del quiero y no puedo y del resentimiento por la creencia que, por tener una página web musical o colaborar en ella, subes de grado y estás ubicado por encima de los mortales que pagan su entrada, pero que rápidamente ante el descubrimiento eres devuelto otra vez a la tierra.

Tener una página web, a parte del desembolso económico que implica -sin entrar a hablar de los fotógrafos y el coste de sus equipos- requiere dedicación de varias personas para tener una web actualizada y no sólo basada en copiar pegar de newsletters. Sin duda el material propio es el más atractivo y este justamente es el que requiere más tiempo y conocimiento.

Ir a un concierto acreditado, no sólo implica quedar con los colegas una hora antes en el bar de enfrente, beber cerveza, entrar al concierto y disfrutar de la fiesta. Claro, en cierta medida sí, pero, aquí no acaba el trabajo del reportero. Queda aquello que justifica el trabajo y que, sí debería ser independiente y personal, sin “peloterios” ni guiños, tal como fue y lo que se palpó en la sala, la crónica.

Fotografos

¿A qué todo el mundo le gustan las buenas fotos? ¿Cuántas fotos buenas salen de un móvil en un concierto con poca luz? Veréis que en cada concierto hay ciertos “personajes” en primera fila intentando capturar el gesto, la luz, haciendo contorsionismo por aquello que creen que deben mostrar al resto y cuál es su interpretación del bolo. Para ellos también queda el trabajo post-concierto de vestir a las fotos y pulirlas dando el toque personal que a cada fotógrafo le gusta.

Sin duda, no estoy justificando actitudes de formas de trabajar de aprovechamiento y “caradurismo” pero estoy defendiendo a los que estamos aquí por convicción y pasión y queremos transmitirla en cada crónica, reseña de disco, curiosidad, opinión o entrevista.

Decir que todos los acreditados de conciertos son caraduras es como decir que todos los políticos roban. Es no cierto e impreciso. Haberlos, los hay, pero pocos, el problema que su descaro hace más ruido que un trabajo bien hecho.

Acreditaciones, pases y ese inframundo de las webs musicales

He sido acreditado diversas veces, menos que muchos, pero más que algunos y sigo, leo trabajos y veo fotos de todos los reporteros, cronistas y fotógrafos que me son cercanos para aprender, y debo decir que no he detectado mucho de ese “caradurismo”. Al contrario, he detectado compromiso y esfuerzo extra por llegar a tiempo en las entregas haciendo malabares entre compromisos familiares, laborales y de otra índole.

Como en todos los sectores y más donde hay motivos económicos de beneficio y ahorro, el aprovechamiento y las malas actitudes se intentan galvanizar mediante una web musical, con la autoproclamción de “periodista musical”. Mucha es la competencia por la facilidad de las nuevas tecnologías, pero el panorama es muy cambiante en todos los estamentos de la economía musical y las páginas web no están ajenas a ellos. Sin grado de adaptación y constancia, el fracaso está cerca, a no ser que seas ¡Un caradura maleable y 2.0!