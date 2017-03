A un mes de la visita de DREAM THEATER . La banda norteamericana DREAM THEATER amplia su gira europea en primavera y nos visitará el próximo mes de abril. España no podía faltar en esta gira tan especial “Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour”, donde la banda celebrará el 25 aniversario de uno de sus trabajos claves: “Images and Words”

La banda de John Petrucci (guitarra), John Myung (bajo), James La Brie (voz), Jordan Rudess (teclados) y Mike Mangini (batería) llega a la sala Razzmatazz de Barcelona el viernes 28 de abril y el sábado 29 de abril al Bizkaia Arena Bec de Barakaldo.

Las entradas para los conciertos de Dream Theater, estarán disponibles el próximo jueves 22 de diciembre a través de la red de Ticketmaster (Fnac, Viajes Carrefour, Halcón Viajes) y en

VIERNES 28 DE ABRIL – SALA RAZZMATAZZ – BARCELONA

SÁBADO 29 DE ABRIL – BIZKAIA ARENA BEC – BARAKALDO