77 volverán a tocar “Paranoid” de Black Sabbath en dos fechas únicas en el norte

La última oportunidad para ver a la banda interpretando estos temas clásicos.

Tras esto se embarcarán en una nueva gira europea, a partir del 16 de marzo junto a Horissont y Black Mirrors con la que recorrerán varios países como es habitual en ellos.

16.03.17 (DE) Hamburg – Logo

17.03.17 (DE) Siegen – Vortex

18.03.17 (DE) Düsseldorf – Pitcher

19.03.17 (NL) Helmond – Cacaofabriek

20.03.17 (NL) Nijmegen – Merleyn

21.03.17 (BE) Liège – La Zone

22.03.17 (FR) Lille – El Diablo

23.03.17 (DE) Munich – Backstage

24.03.17 (IT) Fontaneto d’Agogna – Phenomenon

25.03.17 (CH) Pratteln – Z7

26.03.17 (AT) Vienna – Das Bach

27.03.17 (AT) Salzburg – Rockhouse

28.03.17 (DE) Weiher – Live Music Hall

29.03.17 (DE) Lichtenfels – Paunchy Cats

30.03.17 (DE) Berlin – Privateclub

Tienen confirmación ya de su actuación en el Rock Fest a finales de junio de 2017 en Barcelona y de 3 conciertos en Francia en el mes de mayo.

Aún tienen shows pendientes que según vayan confirmando anunciarán en las redes sociales.