’57TH & 9TH TOUR’ de STING pasará por Barcelona el 21 de Marzo.

21 de marzo

Sant Jordi Club

BARCELONA

Tras el reciente lanzamiento de su último álbum ’57th & 9th’, Cherrytree Management y Live Nation confirman que STING estará de gira en 2017 con una serie de conciertos muy especiales en clubs, teatros y arenas en Estados Unidos y Europa. Esta nueva gira, ’57th & 9th’, que pasará por el Sant Jordi Club de Barcelona el próximo 21 de marzo, está promocionada por Live Nation Global Touring y producida por RZO Entertainment.

En el ’57th & 9th Tour’, STING estará acompañado de una banda de 3 músicos que incluye su guitarrista habitual Dominic Miller, Josh Freese (batería) y Rufus Miller (guitarrista). Los conciertos contarán con dos teloneros de lujo: el cantante/compositor Joe Sumner y la banda de Tex Mex, The Last Bandoleros.

Las entradas para el concierto del 21 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona saldrán a la venta el 18 de noviembre a las 10am en www.livenation.es, www.ticketmaster.es y Red Ticketmaster.

Los registrados en el club de fans de STING (www.sting.com/tour) tendrán acceso a una preventa desde el 15 de noviembre a las 10am hasta el 16 de noviembre a las 5pm.

Los compradores del disco en preventa entrarán en un sorteo para optar a otra preventa que se llevará a cabo desde las 10am del 16 de noviembre hasta las 5pm del 17 de noviembre.

Finalmente, los usuarios registrados o que se registren gratuitamente en www.livenation.es podrán comprar en una preventa que arrancará el 17 de noviembre a las 10am y terminará a las 5pm del mismo día.

El duodécimo álbum en estudio de STING, ’57th & 9th’, su primer trabajo pop/rock en una década, fue publicado el pasado 11 de noviembre a través de A&M/Interscope Records. Las diez canciones que forman el álbum, representan el amplio rango de estilos musicales de STING, desde las guitarras estridentes del primer single ‘I Can’t Stop Thinking About You’ hasta la feroz ‘Petrol Head’ o el himno ‘50.000’. El disco, producido por Martin Kierszenbaum, se grabó en tan solo unas semanas con los colaboradores habituales de STING, Dominic Miller (guitarra) y Vinnie Colaiuta (batería). También participaron el batería Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses) y el guitarrista Lyle Workman, mientras que los coros fueron grabados por el grupo de Tex-Mex, The Last Bandoleros.

ACERCA DE STING:

Cantante, compositor, letrista, actor, autor y activista, nació en Newscastle (Inglaterra) antes de mudarse a Londres en 1977 donde dio vida a The Police con Stewart Copeland y Andy Summers. El grupo publicó cinco álbumes en estudio, ganó 6 premios Grammy y 2 Brits y en el 2003 entró en The Rock and Roll Hall of Fame.

Considerado como uno de los artistas más importantes del mundo, STING ha recibido 10 premios Grammy, 2 Brits, un Globo de Oro, un Emmy, 3 nominaciones a los Oscar, una nominación a los TONY, un Billboard Magazine’s Century Award y fue elegido Personaje Del Año en 2004 por MusiCares. Además de ser miembro de Songwriters Hall Of Fame, en diciembre de 2014 STING recibió el Kennedy Center Honors, uno de los premios culturales más prestigiosos de los Estados Unidos. A lo largo de toda su carrera, ha vendido cerca de 100 millones de álbumes entre The Police y su etapa en solitario.

STING también es un gran activista, apoyando organizaciones como The Rainforest Fund, Amnesty International y Live Aid. Junto a su mujer Trudie Styler, STING fundó The Rainforest Fund en 1989 con el fin de proteger las selvas del mundo y los indígenas que viven en ellas. Juntos han organizado hasta 17 conciertos benéficos para reunir fondos y concienciar de los recursos naturales en peligro de extinción, el próximo el 14 de diciembre en el Carnegie Hall. Desde su creación, The Rainforest Fund ha crecido y se ha instalado en más de 20 países ubicados en 3 continentes.

ACERCA DE JOE SUMNER:

Joe Sumner ha estado preparando su trabajo en solitario durante los últimos cinco años.

El resultado es un sonido colorido que tendría cabida en una película de Wes Anderson. Empezando con su voz y una guitarra acústica, escribe desde el corazón canciones genuinas que nunca están del todo terminadas. “Cada vez que toco una canción, dejo algunas partes completamente abiertas a la improvisación. Cuando tocas 50 veces la misma canción, creo que deberías mejorarla y no tocarla siempre igual.”

Esa mente abierta, viene en parte por su experiencia musical tremendamente variada, desde girar con músicos que él llama literalmente familia (The Police, STING) hasta artistas como Snoop Dogg o cantando en una ópera moderna o escribiendo éxitos para otros artistas europeos. Joe también da clases en prestigiosos workshops en escuelas de música, centrándose en la presión emocional de la composición musical.

El single debut de Joe Sumner ‘Jellybean’ verá la luz en enero de 2017.

ACERCA DE THE LAST BANDOLEROS:

The Last Bandoleros es una banda de cuatro músicos que mezclan Tex-MEx, country y rock n’ roll. Su historia empieza en San Antonio (Texas) con el guitarrista/productor Jerry Fuentes, quien durante una escapada musical a Manhattan, conoció al cantante, compositor y productor Derek James.

Fuentes y James empezaron a colaborar en Brooklyn. Pero Fuentes se volvió a su estudio de San Antonio donde un par de amigos con gran talento estaban empezando a emerger. Diego y Emilio Navaira, hijos del legendario Emilio Navaira, empezaron a dar que hablar por toda la ciudad gracias a sus directos enérgicos y a sus voces auténticas. Fuentes decidió combinar dos de sus diferentes universos presentando Derek a Diego y Emilio e invitándoles a unirse a sesiones en Brooklyn y San Antonio donde los riffs y las letras empezaron a fluir rápidamente.

Bautizados como The Last Bandoleros, el cuarteto empezó a ofrecer conciertos abriendo para The Mavericks, Jon Pardi, Josh Abbott Band, Los Lonely Boys y Marc Broussard. Conscientes de su gran compenetración como músicos, STING les llamó para pedirles que hicieran los coros en ‘I Can’t Stop Thinking About You’, un single que se colocó en lo alto de las listas internacionales.

La revista Rolling Stone escribió: “The Last Bandoleros mezclan rock, country y pop logrando un sonido complicado de quitarte de la cabeza.” Por su parte, People Magazine habló de ellos como “grupo a seguir” y Entertainment Weekly los incluyó en su ‘Breaking Big List’.

The Last Bandoleros combinan sus experiencias musicales únicas con sonidos de camaraderie. Mientras, su público seguirá descubriendo que su exuberancia y felicidad son contagiosos.

FECHAS ’57TH & 9TH 2017 TOUR’