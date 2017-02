1349 firma con Season of Mist

Season of Mist se enorgullece en anunciar la firma de 1349. La banda de Black Metall de Noruega ya han sido firmados con este sello en los EE.UU. y ahora ampliar el acuerdo a una representación mundial.

En cuanto a su firma, 1349 comenta: “Actualmente estamos en las primeras etapas creativas de nuestra nueva oferta de arte y nos salen para confirmar que hemos ampliado nuestro acuerdo con los socios Season of Mist, esta vez manejando el lanzamiento en todo el mundo”.

Cuando 1349 surgió de las cenizas de ALVHEIM en 1997, la banda fue impulsada por un profundo deseo de mantener la llama del Black Metal ardiendo en toda su gloria rebelde. Los noruegos partieron con el objetivo declarado de permanecer fieles al espíritu original de su escena, que vieron dirigirse hacia todas las direcciones equivocadas.

Concebido alrededor de los miembros fundadores, que consistió en el vocalista y primer baterista Ravn, el guitarrista Tjalve, y Seidemann en el bajo, 1349 completó su alineación con la adición del guitarrista Archaon en 1999 y SATYRICON tambor-leyenda Frost, después de este último grabó una demostración Y el álbum debut con la banda en 2001.

Cuando su debut “Liberation” fue finalmente lanzado en 2003, 1349 tomó el mundo por la tormenta con su mezcla intensa de viejos paisajes sonoros del Black Metaly agresión ultra-rápida. Siguieron nuevos asaltos en rápida sucesión. ‘Beyond the Apocalypse’ (2004) y ‘Hellfire’ (2005) consolidaron la reputación de los noruegos como uno de los actos más fuertes en la escena ya alcanzada, donde lograron obtener un reclamo por sus buenos discos.

El miembro fundador Tjalve decidió centrarse en su banda PANTHEON I y 1349 desde entonces han continuado como una pieza de cuatro – de vez en cuando agregando guitarristas de renombre invitado. La extensa gira junto a CELTIC FROST ayudó al crecimiento de sus fans en Norteamérica en 2006.

En una impresionante demostración de que la vuelta a los orígenes y los primeros principios del Black Metal no tiene por qué significar nostalgia y estancamiento, 1349 amplió considerablemente su paleta sónica con la próxima “Revelations of the Black Flame” (2009), que fue co -mezclado por icónico CELTIC FROST autor intelectual Tom Gabriel “Warrior” Fischer.

Su nueva vertiente más oscura y ambientada, fue explotada aún más en el siguiente “Demonoir” (2010). Las extensas giras y actuaciones en prestigiosos festivales de todo el mundo llenaron el período de 2010 a 2012.

‘Massive Cauldron of Chaos’ (2013) fue el siguiente hito en el despiadado avance de los noruegos, anotando excelentes críticas y provocando más espectáculos de festivales, así como amplias giras, que también trajeron 1349 por primera vez a Australia y Nueva Zelanda. Ahora la banda se está preparando para liberar más “aural hellfire” en el mundo esta vez a través de Season of Mist.

Www.facebook.com/1349official

Póngase en fila

Seidemann: bajo

Ravn: voces

Archaon: guitarras

Frost: tambores