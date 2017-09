::: Calendario de conciertos y festivales

7:00 pm

Concierto SERIUOS BLACK en Madrid. Lo que han conseguido en menos de tres años los power metaleros melódicos SERIOUS BLACK es extraordinario. La banda, que incluye miembros deeputadas formaciones como Firewind, Rhapsody, Tad Morose, Edenbridge, Visions of Atlantis y Dreamscape, se ha posicionado como una Read More ...