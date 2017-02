Entrevista Zenobia (2017)

Hace escasos días pudimos disfrutar aquí en Valencia de los directos de Zenobia, presentando su nuevo disco “Alma de Fuego II”. Su líder, Jorge Berceo, atendió amablemente a RockInSpain en una charla que podéis leer a continuación.

P: ¿En qué se diferencia la primera parte de “¿Alma De Fuego” respecto el resto de álbumes, para que ahora le dediquéis una parte II?

El álbum “Alma de Fuego” de 2009 fue un gran impulso para la banda y a día de hoy puede que sea el más apreciado los seguidores que conocen a la banda desde los inicios, nos catapultó a la escena nacional.

P: Comentaba en la reseña, que era importante a la hora de afrontar la escucha de este disco, olvidarse tanto de la primera parte como de “Supernova” para evitar comparaciones. ¿Es difícil grabar un nuevo disco sabiendo que el anterior ha cosechado tanto éxito?

La clave de “Alma de Fuego II” es que recupera el estilo más épico y power metalero de Zenobia con la calidad actual. Una segunda parte es siempre un riesgo y un reto pero creo que lo hemos afrontado bien y la crítica del público nos ha hecho superar las expectativas.

P: Por primera vez Víctor participa en las composiciones desde su entrada en el grupo. ¿En qué temas podemos ver más su influencia?

La verdad es que en la mayoría de temas la música ha sido compuesta por él y la melodía de voz y las letras por mí. Se ha hecho abrazando la marca de la casa del sonido Zenobia y no defrauda, es nuestro sonido en la clave más actual.

P: Pasando a hablar de las canciones de este disco, la primera que me gustaría destacar es “Ángel Negro”. ¿Es Helloween una banda que esté entre vuestras favoritas? Tanto en esta canción como en otras noto melodías cercanas a los alemanes.

Nuestro heavy metal siempre ha sido corte europeo y cuando nos acercamos al power es fácil vislumbrar quizás la influencia de bandas como Helloween, banda que personalmente sigo.

P: “Mi Destino”, como “El sueño de un loco” del disco anterior, saca el lado más épico y denso de la banda, un formato de canción que yo creo es ya seña de identidad de Zenobia. ¿Quién de vosotros disfruta más con este tipo de temas?

Pienso que a toda la banda se nos eriza la piel con este tipo de corte. Además los medios tiempos suenan muy potentes en vivo y son un gran arma.

P: Cierra el disco “Brindemos por una canción”, muy festiva y alegre, dejando una sensación de muy buen rollo al terminar su escucha. ¿Por qué la escogisteis como tema final?

Quizás por eso mismo, por su positivismo y su buen rollo. Es una canción que deja una muy buena reminiscencia del disco.

P: Tres son los temas o pasajes instrumentales que encontramos en el álbum. ¿Es un recurso para aumentar el número de canciones totales, o puentes necesarios para entender el paso entre los temas?

Son un buen ingrediente para que el disco gane en calidad. “Las arenas de Palmira” está ideada como pieza instrumental y como introducción de la canción “Mi destino”. “Océanos de fuego” es una pieza instrumental en la que la guitarra es protagonista y “Entre tinieblas”, introducción a “El pacto” iba a formar parte de su siguiente canción pero debido a su extensión decidimos separarla en otro track.

P: ¿Alguno de los temas de este disco vienen de ideas anteriores?

Ninguno de ellos.

P: No tuve ocasión de preguntaros en el lanzamiento de “Baladas” los motivos de aquél disco. ¿Tuvo más éxito si cabe respecto lo pensado? El resultado en mi opinión fue magnífico, mejorando incluso algunos temas respecto sus versiones originales.

Yo personalmente estaba muy convencido de la buena aceptación de ese disco. El público metalero lo acogió muy bien e incluso nos ayudó a abrirnos a más gente. “Baladas” fue un disco muy mimado en el que el 90% de su contenido fue regrabado. Se trabajó tanto como en cualquier otro álbum de Zenobia.



P: En la última entrevista a inicios de 2015, me comentabais que todavía teníais trabajos aparte de Zenobia, ¿ha mejorado la cosa? ¿Llegará el día que todos podáis vivir exclusivamente de la banda?

Es complicado en un género como el heavy metal pero, como todo, consiste en no dejar de intentarlo.

P: Madrid, Barcelona, Bilbao… os esperan tras la capital del Turia. ¿Podéis adelantar algo de la gira que no se haya conocido hasta ahora?



“Alma de Fuego II” es un disco repleto de buenos temas y gran cantidad del setlist se basa en este nuevo disco. Además nos acompañarán 2 bandazas como son Guadaña y Regresión y el show será muy atractivo.

En mi caso recomendaré los 2 últimos álbumes de Black Veil Brides, es una banda a la que me enganché hace ya varios meses y me parece que su sonido y su apuesta son más novedosos que el metal que nos atrevemos a hacer en España.



Muchas gracias y enhorabuena por este gran disco que ha sido “Alma De Fuego parte II”.

Muchas gracias a vosotros. Animo a todos los lectores a que se acerquen a un concierto de Zenobia y lo disfruten con nosotros.