Entrevista a Ville Juurikkala reconocido fotógrafo y productor finlandés

VILLE JUURIKKALA EL GENIO DETRÁS DE LA CÁMARA

Otro de los momentos importantes que vivimos en nuestra estancia en Helsinki para acudir al Tuska Festival, fue poder visitar la exposición de Ville Juurikkala, famoso fotógrafo de estrellas del Metal, como HIM; Nightwish, Amorphis, Slash o Sonata Arctica por citar solo algunos.

Pero no conformes con ello, buscamos la posibilidad de contactar con el artifice de todo esto y cual fue nuestra sorpresa que el mismo Ville en persona nos atendió, mostró y contó un montón de cosas en una grata entrevista y charla que tuvimos en el mismo museo de arte de Helsinki (HAM).

Sin duda un artista cercano, amable y divertido con el que pasamos un gran rato al cobijo de sus obras.

Con ustedes Ville Juurikkala.

¿Cómo surgio la idea de hacer esta exposición?

De hecho la idea fue de Ville Valo, cantante de HIM, pero antes de ello fue el mismo festival Tuska hace más de seis meses que me comento hacer algo así en el Museo de arte de Helsinki (HAM) y la Tikketi Galería, para finales de 2016 y principios 2017 como una manera de celebrar el 20 aniversario del festival.

Y para el museo fue un honor contar con esta exposición ya que además cuenta con fotos de una de las bandas más queridas aquí en Finlandia y que de paso tocaba en el festival y se retira durante esta, su última gira

¿Esto quizás marque un antes y un después para hacer otras exposiciones sobre otras bandas de Finlandia o incluso llevarla fuera a otros países.

Es sin duda una buena idea, de cara al futuro De hecho mucha gente alrededor del mundo ya ha preguntado por esta exposición, así que e s algo que no descartamos.

¿Tú eres una persona que esta acostumbrado a trabajar con grandes estrellas y artistas de talla mundial, como por ejemplo HIM. Que tal fue trabajar con una banda de su alcance mundial?

Especialmente con Ville Valo, fue algo muy especial, porque es una persona que posee un enorme carisma. Es difícil de explicártelo en palabras, pero lo que él tiene es único y poderoso. Pero para un fotógrafo esto es muy importante. Ya que nos divertimos mucho trabajando juntos. Esas sensaciones son muy especiales cuando te dedicas a este trabajo.

¿Al llegar me preguntaste cual era mi foto preferida, y te comente que elegí en donde esta la banda al completo ensañando, creo que es una foto que transmite mucho de lo que es ser parte de una banda.

Estoy de acuerdo contigo, transmite libertad, a sensación de estar donde deseas, es cierto.

¿Y momentos comicos con estos artistas, tendrás muchas anécdotas?

Sin duda, muchas, ahora mismo no tengo ninguna en concreto, pero si recuerdo que con esta exposición, una vez que lo hablamos con Tuska y lo confirmamos fue Ville Valo, quién me dijo como hacer el tema de las fotos. De hecho me comento, que porque no me pasaba a su lugar de ensaño para hacer fotos nuevas de cara a su gira de despedida. Así que fue todo muy rápido, ya que tres semanas antes de que estuviera todo montado, no teníamos una idea clara. Ya estaba confirmado con el museo y la galería, pero la idea de Ville Valo de hacer nuevas fotos, nos puso a todos a correr como locos. Fue angustiante, pero muy divertido también.

¿Antes estabas en L.A. y ahora pasas más tiempo en Finlandia?

Ahora sí, de hecho viajo mucho alrededor del mundo, pero me gusta pasar el invierno en Los Angeles, pero ahora con esposa y dos hijos, paso más tiempo en Finlandia, además de que me gusta estar aquí, y para mi trabajo, encuentro mucho más contrastes aquí que en L.A.

¿Cuándo te surgió la iniciativa de decir, me voy a dedicar a este trabajo?

Solía tocar la guitarra y tenía mi banda, y un día a partir de allí pensé en que sería bueno que alguien se dedicara a las fotos promocionales. Y deje de lado una cosa y me dedique a esto, que se me da mejor, creo (risas).

¿Qué tal se trabaja con las bandas finlandesas, es duro o es más normal de lo que la gente piensa?

En general nos lo pasamos bien, son artistas, famosos, pero al final son todos personas cercanas y amables, personas normales como tú y yo. Cuando estoy con ellos, muchas de las fotos, salen como enfadados, pero mira que intento que también se rián y nos lo pasemos bien, no solo porque estas en una banda de metal, todas las fotos deben de ser con un gesto serio. Si miras muchas de mis fotos, me gusta sacar ese otro lado, que también queda bien.

¿Hay mucha diferencia en trabajar con bandas locales o de Europa que con bandas de América?.

Al final son todos y todas muy cercanas y sencillas. Quizás en Finlandia o esta parte del mundo, tenemos más tempo de pasar juntos y experimentar otras cosas, más un trato directo con l banda, en América a veces tienes que tratar con managers, oficinas y otros agentes, que dificulta la labor o limita el tiempo y debes ir más rápido.

¿Al final que te gusta o que disfrutas más la producción de vídeos o la fotografía?

Me gustan ambas cosas, pero sin duda me encuentro más suelto y disfruto más con la fotografía, con la que llevo ya veinte años. Es como más fácil para mí.

Con los vídeos tienes que contar con más gente, en cambió la fotografía es algo entre tu y el artista.

Estoy de acuerdo Paulo y eso sin duda simplifica mucho las cosas, que cuando dependes de otras personas o debes organizar un equipo más grande. Sin duda me siento mejor haciendo fotos (risas).

¿Qué prefieres interiores o exteriores?

Disfruto mucha más buscando localizaciones exteriores. Pero es cierto que algunas fotos como las que vez, pro es cierto que en estudio a veces no puedes conseguir la misma intensidad que fuera. También depende mucho del modelo, por ejemplo con Ville Valo, es fácil conseguir y encontrar esa intensidad, ya que posee unos ojos muy especiales, una mirada. Entonces la intensidad la posee el modelo.

Pero para una banda al completo, es mejor localizaciones externas, ya que consigues otro tipo de intensidad. A pesar de que es complicado conseguirla con tantas personas en una misma foto, pero los exteriores ayudan.

¿Ahora mismo recuerdo una foto que hiciste con Sonata Arctica, que Tony salta con las piernas abiertas y el resto parece estar a sus pies. Es un efecto muy bueno?

Sí claro, fue muy interesante, hicimos esa foto en L.A. en las montañas de Pasadena, con Tony saltando y los chicos pasándolo bien. Es una banda muy cercana para trabajar.

¿Aprovechando toda esta exposición, sabes si Ville Valo tiene pensado algo nuevo una vez acabe la gira con HIM?

La verdad no tengo ni idea, conversamos mucho y es una persona muy creativa, sin duda estará pensando mil cosas, pero de lo que piensa hacer o no en el futuro te juro que no tengo ni idea.(risas).

¿Y dada tú experiencia y carrera, que recomendación o consejo le darías a los lectores que quieran dedicarse a este negocio?

Sin duda lo más importante es que sean cercanos con la persona, eso clave y lo más interesante de todo este trabajo. La química entre el modelo y el fotógrafo es muy importante, la conexión que tengáis.

Por ejemplo con las bandas de Finlandia, nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos una sensación especial, de vernos por ahí, de salir y es muy cercano todo. Hace seis meses o más grabamos un vídeo con Bullet For My Valentine, y no conocía para nada a los chicos y fue todo como más frío, fue diferente.

¿Y para ir terminando, en que cosas estas metido de cara al futuro?

Ahora mismo vamos a trabajar con Amaranthe de cara a su nuevo disco.

¿Algunas palabras para nuestros lectores españoles?

Me encantaría cuando subas la entrevista compartirla en mis redes, con todos los fans en España que nos siguen. España me encanta, son dos culturas diferentes, pero es un sitio que adoro visitar, tienen muchas buenas bandas de Heavy Metal.

¿Y qué tal tu español?

No están bueno como quisiera, y conste que he hecho el camino de Santiago dos veces, la primera vez durante dos meses, la segunda un mes. La primera vez no hablaba nada, y fue curioso comunicarme, fui solo ambas veces, en 2010. Fue una experiencia muy bonita que cambio mi vida. Además nadie hablaba inglés, así que fue curioso.

Texto y Fotos: Paulo Lara M.

