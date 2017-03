Entrevista a Magnus Delborg de Horisont

Horisont son una banda sueca que lograron dejarnos en shock con su disco Odissey (2015) y que han vuelto a hacerlo con su monumental About Time editado este mismo año. Magnus Delborg, bajista del grupo, ha tenido a bien responder a la entrevista que le remitimos. El grupo estará el próximo 27 de mayo en el Get Mad de Madrid. Qué mejor manera de calentar motores para tan esperado concierto.

-Sorprendisteis al mundo con Odissey, una obra maestra en la que se mezclaban varias formas de entender el rock y el metal. ¿Cómo fue la gira de este disco? ¿Os sorprendió que los fans y los críticos alabaran vuestro trabajo?

¿De veras sorprendimos a la gente? Si fue así me alegro. Intentamos hacer algo distinto en cada disco. Añadimos algo nuevo cada vez para que sea interesante tanto para el que lo escucha como para nosotros. Ese disco fue el primero en el que nos metimos en un territorio desconocido. Mucha gente lo disfrutó aunque para muchos sigue siendo demasiado. El primer tour que hicimos para presentarlo fue como teloneros de Kadavar y The Shrine. Fueron siete semanas por Europa. Increíble.

-Curiosamente, muchos esperábamos una segunda parte de ese disco en el último que habéis editado o bien un paso adelante dentro de vuestro estilo pero habéis editado una nueva obra maestra con influencias de bandas como Kiss, Rush o Thin Lizzy que incluso llegan a ser más que evidentes. ¿Cómo y por qué decidís escribir este tipo de canciones?

Nunca hemos compuesto canciones con una dirección particular. Creo que la primera que compusimos fue “Electrical”, “About time” y alguna otra que no entró en el disco. Entre ellas había algunas que eran la segunda parte del disco anterior pero no se convirtieron en lo que deberían haber sido. El resto las hicimos en el estudio. Hemos grabado el álbum nosotros mismos por lo que hemos tenido más tiempo para experimentar antes de grabarlas.

-La voz de Axel en algunas canciones suena a Paul Stanley y en otras a Geddy Lee. ¿Cómo cuida su voz para llegar a registros tan altos?



Tanto él como nosotros somos grandes fans de Kiss y de Rush, he ahí el motivo de que observes estas influencias. No creo que se cuide la voz, suele emborracharse, gritar y fumar así como gritar. A veces esto afecta a su voz, otras no. Creo que es cuestión de suerte.

-El disco es increíble y tiene dos tipos de canciones. Unas más “light” como “Electrical” y otras más épicas como “Hungry love”. ¿Cómo equilibráis vuestro repertorio teniendo en cuenta lo antedicho?

Tocamos lo que le va bien a cada tema. Nunca pensé en dividir los temas en dos tipos. Creo que el ritmo y la forma de tocarla forman parte de cada canción tal y como lo hacen la melodía y los acordes.

-¿Podrías escoger tres canciones del disco para los que nunca os han escuchado?

Creo que escogería “The hive” porque tiene un poco de todo. “Letare” porque está en sueco y es algo que no escuchas cada día y “Electrical” porque tiene pegada y es un tiro de canción.

-Todavía tenéis un trabajo aparte de la música y salís a tocar con el grupo cuando podéis. Pensamos que bandas como la vuestra son más libres para editar lo que quieran ya que no tenéis esa presión de una discográfica. ¿Piensas que grupos como Grand Magus, Airbag y demás ofrecen discos que destrozan los límites del rock para crear temas cada vez mejores?

Sí. Es bueno no tener presión. Componemos para nosotros, inspirados por la música que amamos y por la que escuchamos. Si la gente cree que esto es bueno estupendo. Y si no también pero quizás deberían mirarse los oídos. Un poco de éxito no le hace daño a nadie.

-Vuestros conciertos son increíbles. ¿Qué podemos esperar de vuestra gira? ¿Tocaréis en España?

Los conciertos serán increíbles y el repertorio será una mezcla de temas. Ahora mismo no hay planes de tocar en España (nota del editor: la banda está inmersa en una gira que les traerá a Madrid como os hemos comentado) pero creo que siempre nos habéis tratado bien. Estaremos allí antes de que os deis cuenta.

-¿Qué bandas son vuestras favoritas?

ELO, Thin Lizzy, Kiss, Rush, Scorpions, Camel y ZZtop por nombrar a algunas. Apenas escucho a bandas nuevas. Citaría a Stratospere, Mellowmen, Night Viper, Missios

y Dungen, todas son de Suecia.

-Gracias. Si quieres añadir algo para tus fans en España ahora es el momento.



Gracias y nos vemos pronto.