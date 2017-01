Entrevista El Reno Renardo

0

“Meriendacena con Satán” es el nuevo disco de El Reno Renardo, una banda que pese a sus letras estrambóticas y humorísticas, consigue en cada lanzamiento superarse a nivel musical no teniendo que envidiar en nada a otros grupos más serios de la escena metalera. Para ello, nos pusimos en contacto con Jevo, cantante compositor y líder de la banda, para hablar de la próxima gira y sus inquietudes musicales.

Buenas tardes, soy Edu de Rock In Spain. Muchas gracias por atendernos durante este rato y con muchas ganas de veros pronto en directo.

P: “El Reno Renardo” empezó siendo un grupo famoso por sus letras, y ha acabado grabando discos donde cada disco a nivel musical es mejor que el anterior. ¿Tiene ya la música el 50% de importancia a la hora de valorar vuestros discos, o la gente sigue fijándose más en las letras?

Efectivamente, la música tiene que cobrar más protagonismo y la gente lo aprecia muchísimo. Ahora tardamos más en sacar los discos e invertimos más en la calidad musical y en la producción.

P: A medida que pasan los discos hay más composiciones propias y menos versiones. ¿No basta con Soulitude para matar ese gusanillo de componer temas nuevos? ¿Hay algún tema de “El Reno Renardo” que comenzara siendo para Soulitude, o viceversa?

Me encanta componer música, de hecho tengo unos 30 temas sin letras en una carpeta, y a veces voy repescando de ahí. Otros no verán la luz jamás. Hay muchos temas que comienzan siendo para Soulitude y que poco a poco me voy dando cuenta que no encaja del todo bien y los paso para el Reno. Normalmente suelen ser los más sencillos pero que a la vez suelen ser más directos. La sencillez a veces es clave para ciertos estilos, y además es más fácil llevar al directo. Al revés no ha pasado nunca, de momento.

P: Pasando a hablar del último disco, una de las canciones que más me ha gustado es “Vinagre”. ¿Puede ser la continuación de un tema como “Hasta la polla”, donde citáis el concepto de Vinagre también?

Totalmente. Es la segunda parte, habla de mala hostia y cosas que te tocan los huevos. No descarto una tercera porque soy un tío muy vinagres, y me gusta quejarme de todo.

P: El primer single escogido, con videoclip incluido, fue “Meriendacena medieval”. ¿Os gusta el estilo que practica gente como Mägo de Oz, o es una parodia incluso de la música?

Lo cierto es que en principio quería darle un toque más Turisas o Finntroll, pero acabó quedando bastante Mago. Para serte sincero apenas he escuchado Mago salvo los clásicos temas.

P: No soléis tocar temas políticos en vuestras letras, pero en mi tema favorito del disco, “TodoSeta”, de manera irónica os pronunciáis sobre situaciones que consideráis injustas. ¿Pensáis seguir tocando temas políticos en el futuro, o con este tema habéis cubierto cupo por unos años?

Bueno, de un tiempo a esta parte hemos metido menos frikadas y más crítica social. Aparte de Todo Seta, tenemos Violenta Revolución o un single de hace unos pocos años llamado Subnorcracia. Si hay que hacer más temas de este estilo, se hacen. Pero con la Ley Mordaza y esta dictadura camuflada en la que vivimos, es complicado hacer nada porque enseguida te meten al trullo.

P: ¿Alguno de los temas de “MeriendaCena con Satán” estaba compuesto ya de antes, y no le habíais terminado de dar forma, o son todos nuevos?

Practicamente todos son nuevos, excepto un par de ellos sacados de la famosa “carpeta de temas inclasificados”.

P: Un tema al que no le cojo el punto es “Cagar anzuelos”. ¿Qué tiene este tema para que entrara en el álbum?

Es un tema absurdo y con un contraste claro entre lo desagradable de la letra y lo melódica y bonita que resulta la música. A veces también toca meter temas absurdos. Es curioso ver los gustos tan diferentes que tiene la gente. Unos te dicen que prefieren los de sátira social, otros que hables de frikadas, otros de temas absurdos…. Tranquilos que hay pa todos y para todas!

P: “Busque y compare” repasa una ristra de slogans clásicos de anuncios de televisión muy reconocibles. ¿Cómo fue el proceso de recopilación? ¿Elegisteis los anuncios y luego los ibais encajando en la música? ¿Se quedaron anuncios fuera? (Ya no hay anuncios como los de antes, dicho sea de paso…)

Es de los primeros temas que compuse para Meriendacena Con Satán. Iba recopilando en mi mente sloganes y luego fui encajándolos como un puzle en la música. Aunque el estribillo tenía claro que iba a ser ese y compuse la música acorde al estribillo. Muchos sloganes se quedaron fuera, se podría hacer otro tema.

P: Un aspecto que ya es clásico en los últimos discos, es la aparición de un mix de diversas versiones concatenadas, que empezó en 2010 con “Subnormix”. ¿Es debido a la cantidad de ideas versionables que tenéis? ¿Cómo decidís que una versión sea completa o solo una parte de ella?

Muchas veces tienes una idea pero ves que no da para mucho más que un par de estrofas, entonces es cuando decides encajarlo en un medley.

P: ¿Pensáis que, por hacer letras humorísticas, hay seguidores del heavy metal que no os toman tan enserio a nivel musical? Hay composiciones como “Del centro comercial a la casa rural” (power metal), “Meriendacena medieval” (folk metal) o “Festival” (heavy clásico) que no tienen nada que envidiar a los grupos más reconocidos del estilo.

Me alegra que me digas eso. Lo cierto es que algunos seguidores del heavy metal, y medios, muy rancios pues no les gustas porque siguen pensando que el heavy metal tiene que ser algo serio y de cortar cabezas y hacer el amor encima de motos. Son muy pocos pero alguno hay, en general la gente del Metal nos ha recibido con los brazos abiertos. Luego hay gente que simplemente no le gusta porque no le hacemos gracia o no le gusta la música, lo cual es perfectamente normal, los gustos son subjetivos y de cada uno los suyos.

P: ¿Tendría sentido un disco de ”El Reno Renardo” con letras sin tacos, exabruptos o palabras escatológicas?

Tampoco decimos tantos tacos como parece….pero no, no sería viable. Alguien nos sugirió hacer un disco para niños, más comedido, para captar fans del futuro. Creo que va a ser complicado.

P: En vuestra web, teníais la canción favorita del grupo de cada uno (cuando solo teníais dos discos) y eran: “Ctrl + Alt + Supr”, “Crecí en los 80”, “Hasta la polla” y “El Bogavante”. ¿Seguís pensando lo mismo u os gustaría actualizarla? Si es así, ¿qué temas pondríais?

Buff…ni me acuerdo. Yo creo que hemos tocado tantas veces esos temas que ninguno los eligiríamos. Yo creo que nos decantaríamos más por temas del último o anteúltimo disco que los tenemos menos trillados. No sabría decirte cual me gusta más, pero ahora me vienen a la mente Puñoterapia y Orcos de Mordor.

P: Utilizáis más de 10 acepciones para referiros al miembro viril (que no vamos a enumerar por falta de espacio) a lo largo de los discos, ¿Quedan todavía algunos por usar?

Jajajaja, ¿las has contado?, por supuesto, hay muchísimas más formas! Mira que temazo se cascó Leonardo Dantés…tiene nombres mil, tiene nombres mil, el miembro viril.

P: Los discos los seguís subiendo gratuitamente a vuestra web, y luego sacáis ediciones CD para que la gente interesada los compre en los conciertos. ¿Os habéis planteado que estas ediciones contengan las letras?

Hacer libreto con letras supone un encarecimiento del CD y tampoco creemos que sea necesario incluirlas. Salvo alguno duro de oído se entienden bien. Además, se escribes en google enseguida las encuentras.

P: Uno de los “problemas” de escucharos a menudo, es la cantidad de momentos teniente que surgen cuando te pones “Seek and destroy”, “Master of puppets” o “Kingdome come”. ¿A vosotros os pasa lo mismo? ¿En vuestra cabeza al oír las originales os viene Chicken o Don Pimpón?

Continuamente. Y hay gente que nos dice que somos unos cabrones porquer hay temas que ya no los puede escuchar como antes. Pedimos disculpas.

P: ¿Hay algún grupo al que tengáis tanto respeto que no queráis hacerle una versión?

No. Somos ultrafans de Iron Maiden y hemos hecho 3 versiones. Creo que además no faltamos al respeto, usamos su música porque nos gustan y hay gente, sobre todo gente joven, a raíz de escuchar El Reno, están descubriendo el Heavy Metal, así que encima hacemos un bien al planeta generando más metaleros, para el 2030 dominaremos el Mundo.

P: Habéis estado recientemente en la sala Rock City de Valencia. ¿Notáis que en cada gira aumenta el número de seguidores?

En algunas salas aumenta, en otras baja un poco, muchas veces depende de la fecha, si hay futbol, si hay otros conciertos, si hay puente….pero en líneas generales nos va muy bien. Llenamos muchas salas y otras nos quedamos cerca, hoy en día pocos grupos pueden presumir de eso. Además en algunas salas nos informan de la gente que han metido otras bandas de toda la vida muy conocidad y solemos duplicar a muchas, cuyo caché en festivales es más alto, ojo!

P: Por último, ¿algún grupo o álbum que hayáis escuchado recientemente y queráis recomendar a los lectores?

Os voy a recomendar lo nuevo de KREATOR, que todavía no ha salido pero eso es apuesta segura!!

Muchas gracias por la entrevista, por la claridad en las respuestas y enhorabuena por “MeriendaCena con Satán”.

Gracias a vosotros por la difusión y el buen trabajo que hacéis, me ha gustado la entrevista, no eran preguntas típicas.